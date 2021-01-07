快訊

川普遭臉書刪片、推特凍結帳戶！ 美商業領袖籲潘斯趕他下台

麥當勞薯條點「去鹽」還是冷掉？網提供一招保證吃到熱騰騰的

聯合新聞網 / 綜合報導
麥當勞薯條。（路透）
麥當勞薯條。（路透）

麥當勞薯條是許多顧客鍾愛的熱門品項，尤其這種炸物要吃熱騰騰的才可口。先前網路流傳若想吃到現炸的薯條可要求「去鹽」，但有人即使點了去鹽薯條依然拿到冷掉的，詢問還有什麼點法。

一名網友在PTT發問，他最近兩次去麥當勞單點薯條都拿到又軟又冷，所以他想說改點「不加鹽」薯條，但拿到的薯條一樣是溫軟的，想說店家現在是不是連去鹽薯條也都會先炸好，到底要怎樣才能點到熱騰騰燙口的薯條。

網友表示：「早餐供應結束的那一刻」、「你那家有問題吧，我點去鹽都會拿到熱的」、「一次點十包去鹽應該至少有一包是熱的」、「有得來速的店薯條都比較容易拿到冷的」、「晚上期間容易拿到冷的」。

還有不少網友提供一招，不用提去鹽這種兜圈子要求，直接跟店員要求「現炸」，就能拿到保證熱騰騰的薯條了，前提是必須要等待。

麥當勞的前員工證實，有些店會把起鍋後還沒撒鹽的薯條留部分起來，以免客人點餐時還要重炸；有值班經理表示會請服務員留一槽不灑鹽的薯條，對付那些要去鹽的客人。

薯條 麥當勞

延伸閱讀

麥當勞前員工爆料 加註「一條件」就能點到新鮮剛炸好薯條

薯條去鹽要等10分鐘？店員爆：做漢堡也只要10分

點餐給街友遭麥當勞拒絕 女作家氣炸改買肯德基炸雞桶送暖

他開箱麥當勞3000日圓福袋嫌垃圾 網安慰光商品券就回本

相關新聞

麥當勞薯條點「去鹽」還是冷掉？網提供一招保證吃到熱騰騰的

麥當勞的薯條是許多顧客鍾愛的熱門品項，尤其這種炸物要吃熱騰騰的才可口。先前網路流傳若想吃到現炸的薯條可要求「去鹽」，但有人即使點了去鹽薯條依然拿到冷掉的，詢問還有什麼點法。

她穿這樣面試本土AV女優！台製片商一見開出日薪14萬

下海當本土AV女優比酒店小姐安全？一位女生近日赴本土AV製片商公司面試，上網公開了自己一天的薪資行情，並大方分享與面試官的細節對話，卻也希望「道德魔人拜託不要來，我只是想分享一下面試心得...

雙人沙發主打「巨人也能躺」 實品卻讓她又氣又笑

社群軟體會根據使用者的喜好投放相關產品廣告，以吸引消費者目光，但因網路購物無實物可參考，有些較為投機取巧的商家會有誇大的產品說明，除容易有糾紛，也引發不少笑料。一名網友就於臉書廣告購買了中意的雙人沙發床，但實際取貨後卻讓原PO又氣又笑。

痛到趴倒！家樂福手推車高速暴衝直撞阿伯 網見店員反應氣炸

南部某間家樂福日前發生一起賣場手推車從上坡處失控高速下滑衝撞男客人的意外，當時該名男客人在服務台等待工作人員辦理業務，沒想到後方一輛載滿貨物的手推車從手扶梯失控往下衝，不偏不倚撞上男客人，讓他當場痛到趴臥在櫃檯上。

美髮店強迫消費「硬上電棒還收錢」 女氣炸直呼被騙

許多女生因髮量長又多，從清潔到保養上需要花費許多時間，因此偶爾會上髮廊請專業人士直接照護或處理。但有女網友分享，上髮廊洗髮後順道加上護髮，但結帳金額卻讓她氣得直呼「被騙」！

拍片「教穿哺乳衣」遭檢舉 T妹痛失70萬粉專回擊：祝現世報

網紅T妹（Tiffany Chen）個性直率，不吝在社群網站上分享自己的火辣身材，吸引不少粉絲。然而，日前她在臉書發文教新手媽媽如何穿哺乳衣的影片遭到網友檢舉，不只影片被下架，甚至經營許多、累積70萬明粉絲的粉絲團瞬間消失，讓她相當火大，在IG發文說明原委並開嗆， 「我是無所謂，我只會祝福那些莫名傷害我的人，你們一定招現世報」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。