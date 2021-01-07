麥當勞薯條點「去鹽」還是冷掉？網提供一招保證吃到熱騰騰的

麥當勞的薯條是許多顧客鍾愛的熱門品項，尤其這種炸物要吃熱騰騰的才可口。先前網路流傳若想吃到現炸的薯條可要求「去鹽」，但有人即使點了去鹽薯條依然拿到冷掉的，詢問還有什麼點法。

一名網友在PTT發問，他最近兩次去麥當勞單點薯條都拿到又軟又冷，所以他想說改點「不加鹽」薯條，但拿到的薯條一樣是溫軟的，想說店家現在是不是連去鹽薯條也都會先炸好，到底要怎樣才能點到熱騰騰燙口的薯條。

網友表示：「早餐供應結束的那一刻」、「你那家有問題吧，我點去鹽都會拿到熱的」、「一次點十包去鹽應該至少有一包是熱的」、「有得來速的店薯條都比較容易拿到冷的」、「晚上期間容易拿到冷的」。

還有不少網友提供一招，不用提去鹽這種兜圈子要求，直接跟店員要求「現炸」，就能拿到保證熱騰騰的薯條了，前提是必須要等待。

麥當勞的前員工證實，有些店會把起鍋後還沒撒鹽的薯條留部分起來，以免客人點餐時還要重炸；有值班經理表示會請服務員留一槽不灑鹽的薯條，對付那些要去鹽的客人。