玩過頭！超瞎客人跨年民宿嗨一晚 竟摔爆桌「滿地碎玻璃」

許多人跨年都會揪親朋好友到住處或民宿一起吃飯、打麻將，迎接嶄新的一年。不過近日有民宿業者在跨年訂房的客人離開後，整理房間時發現玻璃桌竟被「整張弄碎」，不只讓他超傻眼，也讓眾網友看得目瞪口呆。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」替開民宿的朋友抱不平，他指出在跨年那天，有客人訂房住一晚，結果隔天原PO朋友進房整理才發現，地上竟有滿滿的玻璃碎片。原來是客人不知道怎麼玩的，把玻璃桌摔壞，而且疑似心虛退房落跑。

原PO也強調，因為玻璃窗好好的，已排除天氣熱漲冷縮的可能，「確認是人為的」。文章一出，也吸引不少網友留言直呼「太誇張」，紛紛表示「退房還不講？也太可惡了吧」、「坐等道歉文」。

不過後來原PO在文章補充，客人沒有逃走，後續都有處理了，只是見到玻璃桌碎成這樣真的太誇張。目前該文章疑似遭到刪除。