到超市購物防盜器狂響 網友曝關鍵：十有八九是這個原因

許多店家為了防盜，都會在門口安裝防盜器，一名女網友日前和先生去全聯超市購物，但進門和離開時防盜器都有響，她被店家懷疑有東西沒消磁，要求到辦公室，甚至還要她把手機消磁，讓夫妻倆聽了很傻眼。

這名女網友在臉書「全聯消費經驗老實說」貼文，表示日前和老公去全聯買東西，她只有帶一支手機和空的購物袋進去，但一進門時門口的防盜器就響了，不過店員並沒有叫住她。等到兩人買完東西結完帳要離開時，原PO經過門口又聽到防盜器「逼！逼！逼！」響了起來。

原PO說在門口依稀聽到店家廣播要她去辦公室，但因為不確定是否聽到的是如此，所以不以為意便準備離開。等到他們要下停車場時，店員追了出來並問是否有商品沒有消磁，並且請她去一趟辦公室，原PO向對方解釋進門時防盜器就有響，而且他們也只買2包菜，還都是拿在手上，購物袋裡都是空的，並且還說「我不知道是不是手機的關係？」沒想到店員回了一句話，讓原PO的老公瞬間暴怒。

店員直接地說「不然妳手機拿去消磁？」原PO先生一聽暴怒大喊「手機消磁就壞了啊」，而她也告訴對方說自己前幾天在別家店進出時也逼逼叫，「請問我該怎麼辦？我總不能一直被叫住吧…我很困擾啊。請問現在我需要再跟你進辦公室嗎？」最後店員也就放他們離開。原PO質疑店家的處理程序，「請問會一直逼逼叫到底是什麼問題啊？」

貼文一出有人也分享自身經驗，「很久以前曾經在家樂福有這樣的經驗，於是我就在那個閘門前走進去又走出去，大概反覆三次，就沒有再叫了」、「我老公前陣子去了2、3間全聯，身上只帶皮夾跟車鑰匙，也是一樣一直嗶嗶叫，店員也是無解」、「曾經在屈臣氏也是一進門就逼逼叫，後來她們幫忙找沒消磁的東西，結果竟然是已經用了三年多的皮夾」。

還有專業網友分析可能的原因，「如果您是使用coach的包包或是皮夾，可以看看內層或夾層，是否有一個黑色長條狀的磁片在裡面，有的話拿出來即可喲，以前曾經在有防盜門的地方工作，十有八九都是這個原因」、「妳的包包如果是名牌的或是百貨公司賣的，裡面可能有防盜晶片，要打開每個夾層好好檢查一下哦，不然以後去到別的地方還是有可能發生」、「有時候是電梯磁卡、住家的感應卡，只要帶磁性的物件，只要頻率對上了就會叫」。