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日本餐廳防疫措施照曝光 網拿台灣比對翻白眼：難怪拚命爆

聯合新聞網 / 綜合報導
日本疫情加劇，目前已有8例確診感染英國新變種病毒株。 圖／美聯社
日本疫情加劇，目前已有8例確診感染英國新變種病毒株。 圖／美聯社

日本新冠肺炎疫情持續惡化，面對比前兩波更嚴重的第三波疫情，迄30日晚間，單日新增確診3852人，是疫情以來第二高，累計確診人數23萬1223人，死亡3443人，相對於防疫前段班的台灣來說，有網友貼出了日本餐廳的防疫隔離措施後，直呼「難怪疫情會爆炸」。

網友於PTT八卦版貼上多張照片，寫道「對細節的用心程度就是台灣與日本的差距吧」，比對日本與台灣餐廳及美食街的防疫措施，實際上看，台灣餐廳使用塑膠料板隔離，雖較為不美觀，但是比較確實，反觀日本部分餐廳用紙扇、布料當作隔離板使用，比較美觀卻也少了些作用。

網友貼出日本餐廳的防疫措疫，用紙扇的材質當隔離板被批華而不實。 圖／PTT
網友貼出日本餐廳的防疫措疫，用紙扇的材質當隔離板被批華而不實。 圖／PTT

有人認為日本的防疫隔離板是很美，可是不方便清潔消毒。 圖／PTT
有人認為日本的防疫隔離板是很美，可是不方便清潔消毒。 圖／PTT

網友看完也紛紛回應「雖然同意美感不同，但是紙跟布沒有防疫作用吧」、「然後日本拚命爆？表面功夫做的用心？」、「日本是把東西弄得很美而且一次拋棄使用，但整體無能」、「有摺痕反而不方便清潔，除非他每天更換」、「日本的那兩個是很美，可是不方便清潔消毒」。

但也有人認為「你反觀日本的防疫隔離板在哪裡？」、「挖，日本隔離板好精緻時尚」、「某些台灣人因為這次疫情就自大起來也是笑話」、「我怎麼覺得餐廳的等級有落差阿」、「我住日本，一堆店家只用普通的隔離板而已」、「台灣肯定也是沒在換啦...有擦就不錯了」。

因應「新冠肺炎」社交距離防疫規範，餐廳會擺上隔板區隔，每個人都隔成一格用餐，能引導民眾隔開距離，減少傳染風險。

台灣各百貨在用餐區設置隔板，讓民眾用餐更安心。 圖／本報系資料照
台灣各百貨在用餐區設置隔板，讓民眾用餐更安心。 圖／本報系資料照

台灣各百貨在用餐區設置隔板，讓民眾用餐更安心。 圖／本報系資料照
台灣各百貨在用餐區設置隔板，讓民眾用餐更安心。 圖／本報系資料照

新冠肺炎 日本 COVID-19

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