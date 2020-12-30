快訊

2020十大醫療事件：疫情下的醫護權益與未解問題

不斷更新／9縣市跨年活動生變 北市明早10時宣布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他問寒流期間叫外送會殘忍嗎？被網笑傻：慈悲才是對人殘忍

聯合新聞網 / 綜合報導
熊貓外送員，非文中當事人。 圖／本報系資料照
熊貓外送員，非文中當事人。 圖／本報系資料照

台灣今（30）日迎來年度最強寒流許多縣市的氣溫都驟降到10度以下，冷颼颼的天氣影響不少民眾出門意願。對此，就有網友基於想宅在家叫外送，上網發文詢問「叫外送會很殘忍嗎？」，引發眾網友解惑。

原PO今天下午在PTT「八卦板」發文說，雖然外頭的天氣很好，然而冷風超級大使得自己不想出門，不過卻「很想吃麥噹噹」，又擔心這種天氣叫熊貓外送會很殘忍嗎？只好將疑惑PO上網詢問眾人意見。

貼文曝光後，不少人一面倒認為不叫外送才更殘忍，「你不叫他也是在外面，不如讓他吹風又有錢賺」、「不會，在外面跑的就是想賺這個錢」、「傻傻的這幾天才是外送員最賺的時候」、「真的想多了！下雨跟冷天才是他們賺最多的時候」、「一個願打一個願挨有什麼好殘忍的？ 怕冷今天不要接啊」、「你的慈悲會造成對別人的殘忍，人家就是要利用大家不想出門來賺錢，如果大家都像你這樣想，等於是斷了人家財路和生路」。

另外有網友曝外送員內幕，提到「外送員非常天氣會加錢啊」，也有網友透露目前狀況是「一堆人叫，我的已經延遲1小時半了」。更有網友打趣建議原PO「多給50塊小費啊」、「多叫一份請外送員」、「叫啊！取餐地點設定為店家門口」。

外送員 寒流

相關新聞

他問寒流期間叫外送會殘忍嗎？被網笑傻：慈悲才是對人殘忍

台灣今（30）日迎來年度最強寒流，許多縣市的氣溫都驟降到10度以下，冷颼颼的天氣影響不少民眾出門意願。對此，就有網友基於想宅在家叫外送，上網發文詢問「叫外送會很殘忍嗎？」，引發眾網友解惑。

美女主播房業涵送暖貧戶竟遭陳沂酸「作秀」 她高EQ回應了

日前傳出台中市一名27歲江姓男子育有5子，但沒錢看醫生，要賣嬰兒推車籌錢，引發各界關注，許多捐款人送暖，就連主播房業涵也捐了一台冰箱，沒想到竟遭網紅陳沂酸作秀，不過房業涵澄清...

潮牌「極度乾燥」過氣了？ 網友分析缺點：被當成盤子

寒流來襲，天氣急遽降溫！今（30）日氣象局持續發布低溫特報，上午11點多新北市富貴角更只有8度，是今天平地最低溫。天氣冷颼颼，民眾也趕緊穿上厚外套保暖...

貨車國道上禮讓「紅斑馬」遭開單 網看直搖頭：這招釣魚厲害

國道警察被民眾稱之為「紅斑馬」，負責處理國道交通問題。日前，有一名貨車駕駛PO文表示自己行駛在國道上，由於當時有一輛紅斑馬閃燈且急速接近，讓他嚇得趕緊開到路肩讓道，但又發現紅斑馬沒有要超過，他便再開回原車道，沒想到卻在事後收到罰單，讓他氣得發文抱怨。貼文一出，也立刻引起網友討論，不少人都為他打抱不平，直呼「警察這招釣魚滿厲害的」、「中陷阱了」。

阿嬤出門買菜！孫女進房見陌生嬤與阿公交纏當場崩潰

感情裡的風雨除了影響到當事人，也有可能影響到身邊的人，一名女網友在Dcard發文表示，她對感情和婚姻都有點陰影，因為她小時候曾經當場將阿公捉姦在床，貼文一出，立刻引起廣大網友熱議...

他曝韓國客戶嗆台灣落後不想來 多數網友認同：沒有一項贏

台灣比不上韓國？不論在薪資、經濟，甚至是運動比賽，韓國常常被拿來和台灣做比較，但台灣真的不如韓國嗎？一名網友在PTT發文寫道有次和韓國客戶吃飯，當中有一位喝了酒之後吐露心聲，表示台灣比韓國差，若不是因為工作根本不想來，讓原PO很想問「為何韓國人會有台灣比韓國落後的想法？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。