他問寒流期間叫外送會殘忍嗎？被網笑傻：慈悲才是對人殘忍

台灣今（30）日迎來年度最強寒流，許多縣市的氣溫都驟降到10度以下，冷颼颼的天氣影響不少民眾出門意願。對此，就有網友基於想宅在家叫外送，上網發文詢問「叫外送會很殘忍嗎？」，引發眾網友解惑。

原PO今天下午在PTT「八卦板」發文說，雖然外頭的天氣很好，然而冷風超級大使得自己不想出門，不過卻「很想吃麥噹噹」，又擔心這種天氣叫熊貓外送會很殘忍嗎？只好將疑惑PO上網詢問眾人意見。

貼文曝光後，不少人一面倒認為不叫外送才更殘忍，「你不叫他也是在外面，不如讓他吹風又有錢賺」、「不會，在外面跑的就是想賺這個錢」、「傻傻的這幾天才是外送員最賺的時候」、「真的想多了！下雨跟冷天才是他們賺最多的時候」、「一個願打一個願挨有什麼好殘忍的？ 怕冷今天不要接啊」、「你的慈悲會造成對別人的殘忍，人家就是要利用大家不想出門來賺錢，如果大家都像你這樣想，等於是斷了人家財路和生路」。

另外有網友曝外送員內幕，提到「外送員非常天氣會加錢啊」，也有網友透露目前狀況是「一堆人叫，我的已經延遲1小時半了」。更有網友打趣建議原PO「多給50塊小費啊」、「多叫一份請外送員」、「叫啊！取餐地點設定為店家門口」。