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Cosplay警察正在送Uber Eats？ 網：今晚我想來點

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在街頭拍到警察裝扮的人正在送Uber Eats，當下確實真假難確認。圖擷自「爆廢公社公開版」
網友在街頭拍到警察裝扮的人正在送Uber Eats，當下確實真假難確認。圖擷自「爆廢公社公開版」

Cosplay在現今是件稀鬆平常的事，每年動漫祭活動都吸引非常多動漫愛好者和coser參加，尤其是coser更是把動漫中的角色裝扮得維妙維肖，所以動漫祭時可看到許多coser，而平時在街頭看到coser也不覺奇怪。有網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出一張照片，看到警察裝扮的人正在送Uber Eats，當下確實真假難確認，有網友認真的回應說「假警察真外送」。

從原po貼出的照片中看到一位頭戴印有警察POLICE和警徽圖案安全帽的騎士，跨坐在一輛載有Uber Eats外送的機車上等紅綠燈，騎士不但身穿螢光黃安全背心，腰際還配槍。原po文中說懷疑自己的眼睛，眼前「這是真外送假警察，還是真警察假外送？還是都是」，在真假難辨之下，只能向網友求解。

網友在看完貼文後紛紛留言回應提解「應該是外送員酒駕被抓，警察代騎回派出所吧」、「可能是機車被查扣，警察大人騎回局裡吧」、「只是酒駕扣車，想太多了」，有網友回應「假警察真外送」、「感覺又真又假，因為有配槍」，更有網友開始玩廣告梗「今晚我想來點」。

有網友從安全帽這方面回應「前幾天也有看過這頂安全帽，不過看到的那名警察是騎警車」，同時也有網友貼出網購警察字樣安全帽的貼圖回應「網路上有賣這款安全帽，所以是真的警用安全帽還是假的？」、更多網友說是「Cosplay」。

有網友貼出網購警察字樣安全帽的貼圖。圖擷自「爆廢公社公開版」
有網友貼出網購警察字樣安全帽的貼圖。圖擷自「爆廢公社公開版」

uber eats 警察

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