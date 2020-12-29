Cosplay警察正在送Uber Eats？ 網：今晚我想來點

Cosplay在現今是件稀鬆平常的事，每年動漫祭活動都吸引非常多動漫愛好者和coser參加，尤其是coser更是把動漫中的角色裝扮得維妙維肖，所以動漫祭時可看到許多coser，而平時在街頭看到coser也不覺奇怪。有網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出一張照片，看到警察裝扮的人正在送Uber Eats，當下確實真假難確認，有網友認真的回應說「假警察真外送」。

從原po貼出的照片中看到一位頭戴印有警察POLICE和警徽圖案安全帽的騎士，跨坐在一輛載有Uber Eats外送的機車上等紅綠燈，騎士不但身穿螢光黃安全背心，腰際還配槍。原po文中說懷疑自己的眼睛，眼前「這是真外送假警察，還是真警察假外送？還是都是」，在真假難辨之下，只能向網友求解。

網友在看完貼文後紛紛留言回應提解「應該是外送員酒駕被抓，警察代騎回派出所吧」、「可能是機車被查扣，警察大人騎回局裡吧」、「只是酒駕扣車，想太多了」，有網友回應「假警察真外送」、「感覺又真又假，因為有配槍」，更有網友開始玩廣告梗「今晚我想來點」。