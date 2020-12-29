人妻逛老街問老菜脯價格 店家狠嗆：不買就滾、去吃加色素的

許多人在料理時較偏好選用陳年老菜脯入湯，如此煮出來的菜脯雞味道就相當甘甜，受到不少民眾喜愛。不過究竟老菜脯的行情是如何，大部分的人對其價錢仍舊一頭霧水，也眾說紛紜。

近日有位人妻在爆怨公社po文，她表示，來到新竹內灣老街遊玩，看到一家賣老菜脯的店家，上前詢問價錢，熱情的老闆娘還對她說「來來來進來，妳問對人了」，但接著卻表示「我給妳聞這些，這些都是客人在隔壁買的，很臭吧！」

老闆娘還說，「他們都用化學藥劑去醃還有色素去染的，不要去買！」但此時，這名人妻已經在心裡翻白眼不知翻到哪去了，還是繼續詢問老菜脯的價錢，「因為家裡人不多，最少的要怎麼賣？」

老闆娘回她「小罐30年的是800！」人妻當下聽了覺得價錢有點貴，於是直接表明沒有關係，要考慮一下，「有需要再跟您講，謝謝！」沒想到老闆娘一聽到人妻不買，瞬間惱怒並作勢趕人說，「如果妳沒要買只是要問價格不要來，妳去買那個加色素的啦，多吃一點蛤！」

當下該名人妻覺得店家這種態度讓她超傻眼，於是轉身掉頭就走，「當下真的是老天在考驗我的素養...深呼吸！」網友們看完她的經歷，有人便指出，「30年才800元太過便宜，我反而覺得是假的，超過30年的老菜脯，1斤行情至少5千。」

還有人表示，「遇到我，敢這麼說她就死定了，誰買東西不會問價錢！」、「老菜脯很貴耶，醃到黑金的更不只這個價格」、「什麼道德水準…」、「這麼沒品，應該就是那罐賣了30年賣不出去」、「没人去的商圈，都是自己做死的。」

不過也有人質疑，問說哪裡來那麼多30年的老菜脯，說不定那個老闆娘也賣假的，「當它20年的時候，可能早就賣完了，如果每年都有30年的可以賣，那店家要存放多少的菜脯？」、「會抹黑別人的店家，也不是什麼好東西」、「到底會不會做生意？」