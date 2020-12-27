30歲男生不會開車「難找雙北以外工作？」 網認同：必備技能

雙北交通方便，到哪裡幾乎都有捷運、公車可搭乘，因此不少人認為在雙北生活，不一定要會騎車或開車，不過就有一名網友好奇發問「30歲男生不會開車，會不會很難找到工作？」掀起網友熱議。

原PO在PTT發文表示，有時公司辦活動需要載器材，就會說那個男生你負責開車，因此讓他不禁疑惑「如果在雙北以外的地方，30歲男生不會開車，會不會很難找到工作？」

貼文一出，有網友認同原PO的觀點，「我30歲才學開車，的確很不方便」、「什麼人30歲還不會開車？」、「開車不是男生必備技能嗎？」、「看工作，但有駕照總是多一項技能」、「如果大家條件差不多的時候，當然先挑會比較多的人（開車）」。

但也有網友認為，「看你找什麼工作啊」、「找不用開車的工作就好」、「很多工作根本不用會開車」、「同事40歲了還不會開車，找坐辦公室的工作就好了」、「應該還好，除了司機跟部份業務以外，非要開車的工作不多」。