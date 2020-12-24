洗衣服見「這物品」氣炸 她問：如何把賤ㄤ處理掉

洗衣服時最討厭衣服堆裡出現像衛生紙、發票等易溶物品，一名太太就憤怒的表示先生竟將「香菸」忘在褲子口袋，但這件褲子跟著一堆衣服在洗衣機裡翻攪，整個洗衣槽和衣服被沾染上菸草和濾嘴，讓她氣炸怒吼：「如何才能神不知鬼不覺的，把那個賤ㄤ處理掉。」

女網友在臉書社團「爆怨公社」貼文怒吼，洗衣機內洗完的衣服竟沾染上一堆濾嘴和菸草，翻出褲子才發現「罪魁禍首」就是先生放在口袋的香菸，洗衣機內也殘留一堆被攪出來的菸草，不禁讓她詢問網友「教教我如何對付他，洗衣機我自己會找人處理，怎麼處理他比較重要！」

不少網友看了點頭如搗蒜，表示自己也有類似的經驗，洗衣服洗到這樣真的很崩潰，許多人更直呼最好的方式是要老公「自己善後」，另有人表示自己前幾個星期才發生類似慘事，直呼「真的很難清」，玩笑稱消氣的最好方法就是「把尢塞進去洗衣機裡面 」、「紅燒」、「三杯不錯」，也有網友建議可以給先生買個腰包，專門讓他放菸和貼身物品。

至於令人苦惱的洗衣機該怎麼解決，有人指出可以先用吸塵器，再用洗洗衣機的錠清洗，確保菸草不會遺留在洗衣機內，有網友也笑稱「老公是一種很神奇的東西，總是有辦法氣死老婆的能力」，引來許多網友熱讚。

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