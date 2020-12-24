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住中部月薪多少才夠活？ 網分析最低門檻「全部加總」超驚人

聯合新聞網 / 綜合報導
為了追求更好的生活品質，一般人都會希望薪水越高越好。示意圖。圖片來源／ingimage
為了追求更好的生活品質，一般人都會希望薪水越高越好。示意圖。圖片來源／ingimage

為了追求更好的生活品質，一般人都會希望薪水越高越好。而一名網友近日在PTT詢問大家意見，提出「在中部月薪要多少才夠生活？」的問題，引發眾人討論。其中就有網友指出，如果只是單純生活，沒有不必要開銷的話，最低其實2萬元就行了。

一名網友在PTT發文指出，最近大家都在討論30歲月薪應該多少，但大多討論的人主要集中在北部，他想知道眾網友覺得在中部生活，月薪要多少才算夠呢？

對此，網友普遍認為至少要3萬元以上，「不租房子、不孝親、沒貸款，3萬夠生活」、「我覺得台中租小套房的話，3萬5就滿剛好的」、「住家裡有3萬就夠花了啦」；不過也有網友指出，「如果只要生活的話，2萬就好了，三餐9千，房租6千，剩下水電+電話費」。

還有網友認為，「住外面三餐外食，不在乎金額，過很爽大概4萬吧」、「4萬沒辦法過很爽吧，單純生活是夠了」、「4萬不夠花吧！起碼6萬才能想幹啥就幹啥」、「5萬才叫舒適吧」、「過很爽至少6萬起」。

PTT 薪水

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