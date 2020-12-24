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父做忌沒人會做菜 女友神救援！1小時做「9菜1湯」網狂讚

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO為父親做忌煩惱時，女友跳出來說她可以幫忙煮，令他相當感動。《Dcard》
原PO為父親做忌煩惱時，女友跳出來說她可以幫忙煮，令他相當感動。《Dcard》

一名男網友分享，前幾天是爸爸的忌日10週年，剛好媽媽和長輩都有事不在，他和姐姐、妹妹都不擅長煮飯，正當為祭祀的飯菜苦惱時，女友跳出來說「我來煮吧」，不僅特地早起去市場買菜，還在短短1小時內就做出「9菜1湯」，讓他滿懷感激地說，「交到這樣的女友肯定是我上輩子拯救世界，她是天使」。

男網友在大學生論壇Dcard》PO文，表示「女友的貼心讓他想哭」，他提到20日正逢他父親的忌日10週年，媽媽和其他長輩剛好有事不在家，只剩下他和姊姊與妹妹，因為需要拜拜而三姐弟都不會煮飯，原PO知道女友會做飯，但因為是自己的父親做忌，也不好意思麻煩對方。

正當和姊妹們煩惱該怎麼辦的時候，一旁的女友默默冒出一句「我來煮吧！」當下聽到這句話，原PO感動地說「直接再愛上這女人一次！」女友為此一大早去早市買菜，並表示早市菜色種類較多且比較便宜，他當下聽到心想女友「把我爸忌日放在心上特地早起還幫家裡省錢」。

材料買回家後，從切菜、備料、烹煮、擺盤，全都是女友自己搞定，男子原在一旁想幫忙剝蒜頭，他剝了5分鐘才剝好一顆，「結果她說不用剝，要煮的時候再處理就好」，最後竟只花了1個小時，就完成了「9菜1湯」的飯菜。

原PO還提到，他和姊妹們的廚藝慘不忍睹「我們三個光是搞一鍋玉米濃湯就弄到手忙腳亂，炒個火腿鍋子都可以焦掉，最後是女友趕來支援，不然飯廳可能會被我們燒了」。原PO相當感謝女友，並感嘆「她還沒嫁給我就願意為我們家做這些，交到這樣的女友肯定是我上輩子拯救世界」。

網友們看到貼文後，紛紛直呼「那你可別讓她傷心、難過、受傷害，牢牢抓住她的手，別讓人牽走了」、「我的天，那句我來煮吧也太帥了」、「一定要好好珍惜你女友，她真的很在乎你才願意幫你做些事情」、「1個小時能做出9菜1湯，真的是很強」、「用你的一輩子來珍惜她啊」。對此原PO女友也回覆「謝謝各位的讚美，原PO也很疼我的，明年要準備一起開店穩定下來再考慮結婚」。

原PO女友詳細講解每一道菜。圖／取自《Dcard》
原PO女友詳細講解每一道菜。圖／取自《Dcard》

菜色 Dcard 大學生

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