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續約電信竟送「AirPods」 內行人解答：妳太天真
科技進步快速，為求方便，許多人習慣使用藍芽耳機溝通、聯絡、聽音樂，因此業者為投消費者所好，提出各種優惠吸引顧客。就有網友分享，近期續約時竟收到AirPods，讓她開心不已，然而有內行網友一眼指出原PO「太天真了！」
一名女網友於《爆廢公社二館》上發文分享，她近日前往大廠電信門市處理門號事務，讓她驚訝的是，此次申辦續約的同時，還收到藍牙耳機「AirPods」作為贈品，興奮的將其拍照分享，更大讚「對他們改觀了」。
但有內行網友指出，「羊毛出在羊身上，這也是妳的錢」、「都灌在妳付的金額裡了，我前陣子也有送行動電源，結果看明細才知道是灌在我付的金額了」、「別傻了！藍牙耳機是妳續約的折扣而已」、「真的是傻瓜，幫妳續約的人，傭金賺更多，一個便宜貨就買通的傻瓜」。
但也有網友表示，開心最重要，「妳開心就好啦！反正每個人都會續約、不續約」、「每次這種文底下很多人留言續約不划算，續約可以買什麼的，但有些人每個月的通話量就是有到那個量才續的吧」、「其實我覺得送耳機不錯啊」、「人家只是想分享喜悅，這麼認真幹嘛」。
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