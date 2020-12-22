小孩參加交換禮物卻變「清垃圾」大會？ 網友：真心換絕情

年底和聖誕節將至，一名家長幫小孩準備參加交換禮物的東西，卻連續收到過期或是沒什麼價值的「垃圾禮物」，由於送的東西和拿回的東西完全不成比例，也讓他十分傻眼。他因此上《爆怨公社》抱怨，大呼「小朋友的交換禮物能不能不要把大人的骯髒帶進來」。

該家長貼出小孩所收到的禮物，分別是過期4年的星巴克儲值卡、以及過期2年的施巴嬰兒霜。看起來都不是為了活動準備，更像是家裡有什麼不用的東西，就丟出來當作交換禮物而已。他不滿地表示「兩場交換禮物，兩場都有驚喜，明明都有規定金額150~200左右，都換到這種的會不會太誇張。」

對於這樣的禮物，許多網友們也同樣表示不能理解，最多人認為踩到地雷的是「東西過期」，網友表示「根本是交換垃圾」、「有夠沒品」、「應該請家長認領回去吧」。也有網友分享收到過的誇張禮物「收過原子筆筆芯跟用過的橡皮擦」、「銀行塑膠存錢筒」、「磚頭跟鐵槌」。有網友也點出重點「所以我後來都不太跟陌生人玩交換禮物，禮物好或不好是一回事，收到用過的或過期的東西真的會氣瘋，太不尊重人了。」