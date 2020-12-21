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免車牌重機？ 路見「爆改款電動機車」 網批：越來越離譜

聯合新聞網 / 綜合報導
一名正在等紅綠燈的網友發現，前面停著的電動車竟改裝的像重機一樣，使他不禁直呼「現在的電動車越來越離譜誇張」！ 圖／爆廢1公社
一名正在等紅綠燈的網友發現，前面停著的電動車竟改裝的像重機一樣，使他不禁直呼「現在的電動車越來越離譜誇張」！ 圖／爆廢1公社

因環保意識抬頭，不少機車族都將油耗機車換成電動機車，但因法令對於電動機車的規範尚未完善，引起許多爭議。日前，一名正在等紅綠燈的網友發現，前面停著的電動車竟改裝的像重機一樣，使他不禁直呼「現在的電動車越來越離譜誇張」！

原PO在臉書社團「爆廢1公社」上發文分享，當時以為對方騎的是重機，隨後才發現車後不但沒有符合規定的車牌，反而掛著寫有「電動車」三大字的牌子。但光看原PO上傳的圖片，此電動車的外型不但相當搶眼，且一看就是「改很大」，讓他傻眼表示「外型像極了重機一樣，竟還沒車牌」。

對此，令原PO更為擔憂的是這輛電動車合理化無掛牌駕駛，若不小心發生車禍「要去哪裡找人？」此文一出，便引起許多網友表示深有同感，紛紛發言，「昨天才在網路看到說某款移工熱愛款可以跑到180」、「時速80還被外勞騎無牌電動車超車」、「之前遇到外勞我已經騎75從我旁邊瞬間飛過，當場傻眼，是否該買一台了」、「最誇張的是加速比白牌車還快」、「免牌照稅，不怕超速被照，肇事逃逸抓不到」。

實際上，根據《道路交通管理處罰條例條文》第七十二條之一，電動自行車於道路行駛或使用，允許的最大行駛速率每小時二十五公里，若違反，則需處電動自行車駕駛人新臺幣九百元以上一千八百元以下罰鍰。

電動自行車 重機 電動機車

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