Whoscall被外送員改名「全裸取餐請小心」 他困擾上網求助

美食外送平台為現代人帶來生活便利性，但也衍生出一些問題，像是外送員偷吃餐點或是消費者提出無理要求等。近日一名網友抱怨，平常習慣在家中全裸，取餐時也不會特別穿衣服，沒想到此行為讓他的Whoscall被外送員改名，氣得他PO文抗議。

原PO在臉書社團「靠北熊貓 2.0」發文表示，「我習慣在家中全裸，這讓我感到自由與安全，外送取餐時不會特地穿上衣服，否則會讓我感到拘束與限制」，萬萬想不到這舉動竟引來意想不到的狀況。

原PO提到，昨（19）日發現電話號碼的Whoscall名牌被某個外送員改成「全裸取餐請小心」，讓他不爽地說「這樣不是會被我朋友以為我是變態嗎」，同時崩潰求助「要怎麼樣才能把名牌改回來？」

貼文一出，網友們留言回應，「你的自由跟安全也不能造成別人的困擾啊」、「我應該也會嚇到，起碼穿衣服取餐啊！」、「以後送餐去你家需先報警陪同」、「請把電話號碼給我，我去查來笑一下」、「如果是我送一定拍下來傳群組，讓大家要注意」。