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可樂果「最推口味」是哪個？ 網友：這款買8箱吃剩2箱
許多人會習慣去大買場購買日常用品及零嘴，而日前便有網友分享，台灣的國民零食「可樂果」出過非常多口味，但最推這口味。此文一出，也引起許多網友討論，更有留言藉此分享自己心目中最喜歡的口味。
原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」分享一張「檸檬玫瑰鹽口味」的可樂果照片，並在內文中表示這款餅乾「超好吃，酸酸的口感，很開胃」。其實，可樂果出過很多不同的口味，且每種口味有都有各自的鍾愛者。
對此，許多網友便回應表示，「我家的超愛零嘴，一次買八箱吃剩兩箱多」、「酸酸甜甜有初戀的滋味很喜歡」、「真的，真的很涮嘴停不下來」。但有留言說明，該口味有點偏鹹，「我無法接受，吃過一次，喝了1000CC的水」、「上次跟風買一包嘗試,然後...就喝了好多水XD」、「喜歡這款，但不敢多吃」。
更有網友分享自己最喜歡的口味，紛紛表示「藥膳排骨口味可以吃吃看，很有趣，還原度不錯。只是到最後會有點回苦」、「我一直都買原味和辣的，下次買這個」、「卡辣姆久蒜頭蝦那款才好吃（燒烤）」、「真的好吃，九層塔口味也好吃」。
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