逛街遇「兩單品」組裝成電動車 網讚：現省一台Gogoro
隨著環保意識抬頭，不少人也換上電動機車做為代步使用。日前，卻有網友卻在逛街時遇到有人將「電動滑板車」裝上塑膠椅，不但能在行駛中舒服地坐著，價錢也相對便宜，讓原PO直呼這樣「現省一台Gogoro」。
原PO在臉書社團「新·路上觀察學院」上發文分享，自己先前在台北街頭路上遇見「生活駭客」，從影片中可見，這位騎士的電動滑板車上架了一個塑膠椅，不但能代步，更能輕鬆舒服地坐著。
此文一出，不少網友便開玩笑回覆，「低端用品高端用法」、「這也是爆改車的一種吧⋯⋯」、「遇到行車糾紛的時候還能拿起來當武器欸」、「椅子橫桿斷掉就好笑」、「這個對人類來說還太早了」。
但也有留言認真回應表示「這東西法令還沒過喔，基本上會往禁止上路修法，平常低調騎沒事、這個有點誇張可能會被攔下罰款」，勸網友盡量還是不要騎上路，以免被罰款。
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