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查自家街景地圖！放大檢視發現「熟悉身影」背後真相讓人哭了
通常找不到路或是要看街景時，很多人會使用Google地圖，一名男網友在有空的時候，翻開了舊街景圖，沒想到意外找到了自己已經過世的爸爸身影，讓他忍不住感到鼻酸，其他網友看了也覺得很感動。
網友日前在臉書「爆廢1公社」發文，閒著沒事打開電腦版Google地圖，查看了自家附近的舊街景圖，沒想到出現了一輛熟悉的貨車，放大駕駛模樣後發現「意外找到了已過世的老爸身影」。
照片中送貨的認真模樣，也讓原PO忍不住感到鼻酸，但也想與大家分享「用舊資料的街景圖去自己已故親人常出沒的地方看看，也許會有一些驚喜哦。」，他也表示，因為老爸生前不愛拍照，所以沒有留下什麼照片，這個google圖對他而言是「難得可貴的寶藏」。
其他網友看完也直呼「感動」、「有哦，之前就透過逐年的街景圖，看到幾張岳父母坐在門口聊天的畫面，令人懷念」、「找到的時候一定很激動吧？」、「找到我家過世的狗兒」、「很感人的畫面」。
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