男撂6漢「助陣」搭訕讓妹子受驚報警 女友怒補刀：想分手

在路上遇到天菜，想搭訕一定要拿捏分寸，以免弄巧成拙。一名男子為了搭訕便利商店女員工，竟找了6名朋友「助陣」，明明結完帳還待在店裡攀談，遲遲不肯離開，讓女店員嚇得報警。更誇張的是，該男子其實是有女朋友的，警方聯絡女友到警局來一趟，讓她氣到直呼「想分手」。

一名女網友17日在匿名粉專「靠北女友my girl」發文指出，這幾天警察局突然打給她，因為男友的關係要她去一趟警局，原PO以為男友發生了什麼事，懷著忐忑不安的心情匆匆趕去，結果發現男友是為了搭訕便利商店女店員，找了6個人到現場，「4個進，2個在門口等，還真是好有氣勢喔！」

原PO表示，男友一行人結帳完不走，偏要在那「喇低賽（閒聊）」，嚇壞女店員，而且這群人隔天再次做出一樣的舉動，對方當然直接報警。原PO也氣急敗壞的罵道，「搞到所有人都知道你想背著我去搭訕女生，能不分手嗎？」她也抱怨男友真的「有夠白痴」。

雖然這起事件對原PO來說算是一場悲劇，但眾網友的嘴角忍不住失守，「把妹搞到警察上門」、「不像搭訕，比較像搶超商」、「我能感受到妳的憤怒，但我看到妳寫的內容，就是忍不住想笑」、「好奇當初妳被把走的時候也是這麼大陣仗嗎？」、「不好意思我笑了」。

也有網友提出疑問，為何警局是打給原PO，不是打給男友的家人？不過對此並未得到任何解答。