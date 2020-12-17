納入標普500指數股價再飆一波？他想all in 特斯拉 網分析

2020年，電動車霸主特斯拉顛覆大家想像，從3月疫情重創市場後的谷底72美元，一路攀升，讓股民相當驚奇，標普道瓊指數公司也於16日宣布，特斯拉將於12月21日開盤前納入標普500指數，未來電動車市場被看好，網友好奇「最近想買美股，all in (全部投入)特斯拉可行嗎？」引起網友熱議。

網友在PTT八卦版發問，最近想要買美股，複委託帳號已經辦好了，因為複委託手續費昂貴，所以打算以存股方式投資，除非有重大變故或是急需現金，否則基本上只進不出，目前想投資標的是特斯拉、蘋果，但考量未來電動車發展性，且蘋果似乎進入瓶頸，所以傾向把投資美股的資金all in特斯拉，想問大家覺得如何。

網友看完也紛紛回應「是可以，但特斯拉你要有抱著放3年的決心」、「可以啊，現在很適合，年底上1000要上車趕快」、「相信馬斯克，歐印下去就對了」、「應該可以，這檔不會跌，跌也是買點」、「All in 然後忘記，幾年後財富自由」。

但也有人認為「太晚了...都快利多出盡了。」、「現在本益比很恐怖，賣夢想的公司你確定要歐印？」、「再看好都不要all in 分批買很難？」、「蘋果想做電動車是大家都知道的秘密，應該是沒遇到瓶頸啦」、「買美股ETF比較實在啦，至少晚上睡得安穩」。

也有人分析說，台灣人普遍低估電動車時代將到來，這東西是下一個智慧型手機，特斯拉很有潛力，但不一定是最終贏家，像是開第一槍的IBM，後來微軟賺得比他多，開第一槍的蘋果，後來Google賺得比他多，現在說贏家是誰都還太早，但只能說「很有機會。」