一人睡雙人房喊貴 網神回「人生第一次旅遊嗎？」

出遊時會依據旅客的遊玩性質、品質要求不同而選擇適合的旅館，也因為單人旅遊愈漸盛行，背包客棧、膠囊旅館比例也持續增加，但普遍仍是以雙人、四人以上為大眾需求。有網友分享，客人想一人睡雙人房卻嫌貴，讓他不禁直呼「大開眼界」。

一名網友於《爆料公社》分享，自家經營的旅館主要是以雙人房、四人房等為主，日前接待到一名旅客，因怕晚上吵鬧而淘汰膠囊旅館及背包客棧，選擇了一般民宿的雙人房型，但卻向店家反應，「一個房間只住一個人不是應該比較便宜嗎？你怎麼會連這樣的錢都想賺」，對此原PO感到相當傻眼，將對話公開後，引起網友熱烈回應。

網友們對於此住宿客的想法，感到無法理解，「廢話，單人房一定高出雙人房價一半，假設雙人房2000，單人房一定超過1000以上。如果飯店沒有單人房，假設原本雙人房2000，2人入住就是一人1000，1人入住當然一個人負擔2000，不然我要住20人巨型泳池villa，我一個人去可能只付20分之1的錢嗎？這什麼鬼邏輯」、「雙人房就是固定空間固定價格，總不能叫我把雙人房切一半給你用單人空間」、「他可以去醫院問為什麼單人房比較貴啊」、「一個人住雙人房，當然是付雙人房的價格啊」、「人生第一次旅遊嗎？」。

但也有網友表示，「原來單人房比較貴是常識，以後我會多看電視」、「對啊，為什麼單人比較貴，欺負我們單身狗」、「要看旅館形態吧，商旅或是背包客旅店這種單人房絕對是比雙人房便宜的」、「看旅店性質，膠囊旅館青年旅舍絕對比較便宜 ，反之一般飯店、民宿賣單人跟雙人都同一房型還沒人平分，貴是正常的」。