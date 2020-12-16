她驚見蚵仔肚子出現白色顆粒 真相曝光網友直呼「長知識」

「蚵仔」是台灣常見的料理食材之一，許多人都會用來煮湯或者做成蚵仔煎，但有一名女網友在超市買了一包鮮蚵回家，卻發現肚子上面有顆粒狀，她擔心不新鮮於是上網發文求助網友解答，有內行的網友幫忙解答這種狀況是正常的，只是沒那麼好吃。

這名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」貼出兩張照片，她日前到超市買了一包鮮蚵回家打算料理，但打開包裝一看，發現部分蚵仔肚子上面有一顆一顆的白色顆粒狀，讓她看了不太敢吃，只好貼文問網友「嚴選鮮砢，請問這個正常嗎？」

照片讓許多人看了感到噁心，「看起來好噁心」、「不知道正不正常…但是看起來會失去食慾，因為跟習慣的長不一樣」、「呃…我無法耶！我現在正雞皮疙瘩中」、「有點密集恐懼」、「不要買，煮了都縮水了」。

有內行的網友提出解答表示「我記得之前爆料公社有人問過，是正常的，好像是受精過的蚵仔，味道會比較沒那麼鮮甜」、「最近的蚵仔剛產卵完就變成這個樣子，能吃但是『視覺上』真的不佳」、「正常的，產卵完」、「我也是剖蚵人，所以是正常的」。

答案揭曉也讓其他人直呼學到一課，「原來是生產過的，長見識了（筆記）」、「剛好看到，學習到了」、「第一次看到耶，樣子好可怕，也謝謝您發文，讓我長知識了」。