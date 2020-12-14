超商咖啡「一杯賺多少」？ 網曝內幕：成本不到10元

許多人為求方便及快速，會選擇到便利超商買咖啡。日前，便有一位網友分享，自己去超商買早餐時順便問了店員「咖啡機多少錢？」才得知一台竟要價30萬元，但因很多客人都會使用「寄杯」的方式，一次購買大數量的咖啡，讓他好奇的詢問「這樣咖啡的商機有多龐大？」

原PO在PTT的八卦板上發文詢問，且以「兩大超商的咖啡商機有多恐怖」為題，分析一杯中杯熱拿鐵45元，包含杯子、豆子及牛奶都向總公司叫貨，應該不會太貴。他也說明，一般餐飲業的成本抓1/3，但超商為連鎖大公司，叫貨時成本能壓更低，然後許多客人幾十杯、幾百杯在寄杯，使原PO不禁好奇這商機有多龐大。

此文一出，便引起許多網友討論及分享，「一堆人把咖啡當水喝」、「不用考慮機器成本的話，一杯咖啡可能成本不到十元，回收機器成本很快，叫黑金不是沒有理由」、「記得沒錯的話，70%毛利」、「不計咖啡機的話，成本不到10元，甚至有沒5元」、「咖啡毛利超高啊」、「你知道一杯45元少說可以賺30+嗎」。

但也有留言補充道，還需把人事成本及水電費用算進去，紛紛表示「水電、人事成本，你怎麼都沒算」、「咖啡機8成做服務的」、「就取向不同而已，不會烘又趕時間的人當然是去超商方便」、「主要是賣方便性的東西，斤斤計較成本還漏算人事、水電成本」、「本來就是做生意的，有需就有供」。