交換禮物好苦惱！送「這個」太爛？ 網搶回：拜託跟我交換

年末將至，一年一度的聖誕節即將來臨，交換聖誕禮物是非常受歡迎的活動，因此不少人都會舉辦和親朋好友一起歡度節慶。然而，挑選禮物也讓許多人十分困擾，一邊擔心太便宜的禮物會變成地雷，一邊又擔心太貴重的禮物會使荷包大失血。一名網友日前在網路上ｐｏ出自己網購所買的行李箱並詢問這個是否能夠當作禮物？此貼文一出，立刻吸引許多網友前來留言。

一名網友在Dcard上發文表示自己購買交換禮物的預算為300元左右，並在蝦皮網站上看到一個14吋大的手提行李箱覺得很不錯因此就下單購買當作禮物。然而在收到物品的當下突然感到害怕擔心收到禮物的人會覺得這禮物太爛因而排擠她，因此想上來發文請網友們給點建議。

此文獲得不少網友好評，紛紛留言稱讚此禮物非常實用，「我覺得蠻實用的欸 兩天一夜很剛好」，「我覺得很實用耶，小旅行或活動需要都可以裝東西，我如果拿到會很開心」，「像有時候搭廉航沒有托運行李這個就很好」，「化妝品很多的人可以當化妝箱！」，「以300塊的禮物來說，很不錯了吧？」，「這好可愛 收到話會很喜翻」，「很讚欸！好可愛」，還有人好奇想問哪裡買的。

不過也有人並不這麼覺得，「旅行的人其實會比較喜歡拖拉式或後背式」、「不用時還占空間，又不能摺疊」。

還勾起不少網友自己曾收到的地雷禮物的回憶，「收到印度的佛像」、「路邊施工那種三角錐」，「送營養土，大概10公斤，還跟打工地方借紙箱裝」、「要裝電池的唸佛經玩具」、「金紙、保險套、西瓜、椰子、倉鼠(活的）」、「腳踏車踏板！還只有右邊」。