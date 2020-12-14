骨頭丟廚餘還一般垃圾？內行人解答：豬不能吃要丟「這分類」

吃不完的食物需丟到廚餘桶，才可丟到垃圾車內，之後會供豬隻食用，不過有網友表示，日前吃飽後將豬隻不能食用的「骨頭」丟到一般垃圾，卻被店員指正應丟廚餘。有網友解答，骨頭需分類在堆肥廚餘，否則就須丟在一般垃圾，因為骨頭不易破碎，豬隻無法吞嚥。

有網友在PTT發文表示，日前下班後到自助餐點了雞腿便當，吃飽後將骨頭丟到一般垃圾，卻被店員指正說骨頭要丟廚餘桶，讓他懷疑，不可食用的骨頭應該是一般垃圾吧？

對此有專業網友解釋，雞、鴨等小骨頭及豬、牛、羊等大骨頭因為不易破碎，豬隻無法完全吞嚥，若店家廚餘沒有分類「堆肥廚餘」的話，就必須丟在一般垃圾。

還有網友懷疑「不過現在豬還吃廚餘嗎？」、「現在豬不是不吃廚餘了」，有人解答「怕感染細菌病毒，豬是不吃廚餘了」。

根據台北市政府環境保護局官網顯示，家戶廚餘需分為「堆肥(非養豬)廚餘」及「養豬廚餘」兩類排出回收，豬可以吃的放養豬廚餘，不能吃的放堆肥(非養豬)廚餘，不可將垃圾與雜物混入廚餘內，違反者將可依規定處1,200到6,000元罰款。