雙12網購iPhone結帳竟多出5千元 一看明細超崩潰

近年來電商利用雙11、雙12等特殊日子做促銷，成功製造話題也拉抬業績，消費者也開心的搶便宜，不過有網友抱怨昨（12）日在網路下單訂購iPhone手機，沒想到結帳卻發現得多付5000元，仔細看內容讓他很傻眼，直呼荷包大失血。

這名網友在臉書「爆怨公社」哀怨的說，昨天利用雙12上蝦皮購物網訂購iPhone手機，因為有優惠券可以回饋10%，讓他覺得很划算，於是花了41,400元下單，沒想到一結帳卻發現金額變成46,400元。原PO以為操作錯誤，仔細看了一下明細，才發現賣家的寄送方式是宅配，因此需要運費5000元，讓他無奈的說「我的荷包君差點就哭了」。

原PO表示賣家只提供宅配，沒有超商取貨，所以不能使用免運券，貼文一出引起網友們熱烈討論，「滿滿的套路呀」、「蝦皮訂手機是真是假有保障嗎？」、「買iPhone還是直接到官網買較有保障吧」、「細節藏在運費裡」、「賣家可能借坦克幫你送到家」、「直接取消交易」、「我昨天還有看到AirPods 1.2折的，上面打原價6xxx，雙12打12折只要7xx，但仔細看的時候英文字不一樣、是airpros」。

還有人猜測會多出運費的可能原因，「你應該用了10%券，蝦皮好像那種折扣的都由賣家出，所以賣家反制方法就從運費下手」、「不用取了！一般你下單，賣家直接從左岸來，還是直運，運費肯定在你身上」。