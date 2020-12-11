外送鐵板燒！她打開餐點怒飆髒話 網傻眼：根本廚餘

近幾年外送平台盛行，只要下載APP就能享用美食，但也發生店家提供的餐點照片，出現圖文不符的情況。日前一名女網友抱怨，單點一份炒三鮮外送，結果打開餐點瞬間無言，氣得她將照片PO上網，眾人傻眼直呼「腳尾飯都比較豐盛」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」不滿發文，昨（10）日肚子餓於是決定叫美食外送，原本滿心期待餐點送上門，怎知打開一看怒氣滿點，只見海鮮與蔬菜的份量少到不行，完全不像150元的單人份餐點，反而比較像是別人吃剩的，原PO強調「我發誓我才剛打開，叫到這種的真的會不爽」。

貼文一出，網友們留言回應，「好扯，直接給一星評價」、「廚餘嗎？」、「這是被偷吃的吧！」、「這是吃剩的再外帶嗎？」、「也太少，騙人沒吃過鐵板燒嘛！」、「好傻眼，這就是我從不叫外送平台送餐的原因」。

此外，也有人提到，「之前買很多次都沒事，個案吧！」、「我之前訂蝦仁也差不多這樣，只比你多一些些而已」、「其實份量跟店內吃差不多耶」、「我覺得單點這樣很正常」、「鐵板燒主食量原本就都少少的，裝在便當盒就會長這樣」。事後，原PO更新文章「已拍下餐點向外送平台反應，目前還未得到回覆」。