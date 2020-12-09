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日友人稱台灣好「髒」他無語反駁 網認了：他說的是事實
到別的國家旅遊時總會留下某些深刻印象，其中市容美觀絕對會是最被討論的重點。有一名網友就發文分享，自己的日本朋友透露對台灣的印象是「髒亂」的感覺，原PO一時不知該如何反駁，於是上網向大家求助，沒想到許多網友聽完後反而認同日本人的看法，紛紛自嘲「這就是事實」。
原PO在PTT八卦板發文透露，他在網路上交友認識一名年輕的日本人，基於好奇而詢問他對台灣的印象，沒想到日本人卻表示覺得台灣很「髒」，這讓原PO聽了相當驚訝，認為應該是錯誤印象，但一時之間也不知該如何反駁，便上網詢問網友。
沒想到許多網友聽完後，反而留言自嘲，「這就是台灣啦！」、「日本是有些地方髒，台灣是普遍都很髒」、「跟日本人比個毛？」、「台灣就比不過是要怎樣，只能跟他們說來台灣會很輕鬆」、「事實啊，你順便問看看除了日本他還覺得那些國家乾淨？」
也有其他網友分享對日本的印象，「大阪也髒啊」、「雖然台灣24小時都差不多髒，但日本也只有白天乾淨而已」、「台灣人講話直接了當，比日本人戴著面具講話好多了」。
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