中南部居家乾燥到需增濕 網問：需要買除濕機嗎？

台北近日陰雨綿綿濕度大增，而台灣冬季更受東北季風影響，北部異常悶濕，除濕機更是戶戶必備家電。有網友在PTT WomenTalk 板貼文表示，親戚家住台中，家裡沒有除濕機或暖氣機，反倒是冬天太乾燥時須在房間放一盆水增加屋內濕度，所以好奇「中南部的大家家裡有除濕機嗎」？

原PO表示，除濕機對北部家庭來說是必備品，因為用除濕機就不怕東西發霉，而原PO住台中的阿姨家裡並沒有除濕機或暖氣機，反倒是冬天，會因為太乾燥時需在房間放盆水增加濕度，完全沒有想過要除濕的問題。原PO還說阿姨家夏天也不開冷氣睡覺只吹電風扇，但有看過「夏天開除濕機會比較不那麼熱濕黏」的討論，所以想問問住中南部的網友家裡也有除濕機嗎？更想問用了除濕機的效果真有那麼好，值得投資嗎？

網友們在看完PO文後，紛紛留言回應「有，用了回不去」、「南部，房間潮濕每天使用」、「住高雄每天開，濕度動不動就70幾」，也有網友表示「沒有，冷氣機Carry on」，更多的網友一致表示「一定要買，台灣太潮濕了」、「全台灣都需要」，最後有網友解釋「其實全台灣都需要除濕機，只是使用季節大不同，梅雨季時中南部需除溼，北部是冬天需除濕」。