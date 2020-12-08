牛排館吃飯…母女無視排隊人潮掃光自助吧草莓 她抱怨引論戰

餐廳吃到飽，菜色眾多又能讓自己吃得滿足，總會吸引許多民眾上門消費，但是餐廳為了不浪費食材，也都會呼籲消費者夾取適量就好。一名網友日前到有吃到飽自助吧的平價牛排館吃飯，結果出現了難得一見的草莓，沒想到排隊的時候，前面一對母女直接拿盤子掃光，完全沒留一點給後面的人，此事一出也引起網友熱議。

網友在臉書「爆怨2公社」發文說，日前和家人到一家平價牛排館吃飯，看到自助吧有難得一見的草莓，很開心的要去排隊夾取，沒想到這時後前面的一對母女，拿著盤子開始卯起來狂夾，直接把草莓掃光，完全沒有要留給後面的人，原PO看了相當傻眼，因為那天時間已經偏晚了，店家表示不會再補貨。幸好店家那天有加LINE送三顆大草莓的活動，所以後面的人後來有吃到草莓，不然真的會氣炸。

此文一出也引起網友熱議「丐幫一出手，食物就沒有」、「這樣真的很母湯欸...」、「雖然吃到飽沒錯，但是有沒有良心就看個人了」、「以前做過吃到飽，會留最多剩菜的也是這種人」、「很多這種人呢」、「那媽媽做了很差勁的身教示範」、「可以拿多，但這種不顧一切的拿法真的很誇張」。

也有人認為「其實人家有付錢，你也不能對他怎樣，而且店家也沒有限制一個人只能拿多少！」、「可能前面的人也這樣對她們吧！跟店員反應就好了...這也算是自助吧的樂趣之一」、「有規定不能掃盤？」、「吃自助誰跟你在客氣啊」「有吃完沒什麼對錯吧？純粹是店家補不補而已」。