聽新聞
test
0:00 / 0:00
婦直接在公車上「蹲下拉屎」 司機傻眼大罵：我要叫警察！
今（7）日在台北公車299路線，有民眾目睹一名婦人不顧一旁民眾眼光，直接脫褲蹲在地上大號，此影片曝光後，不禁引起讓網友們驚呼「乘客和司機好衰」、「突然覺得司機很無辜，還要善後」。
原PO轉貼在臉書社團「快樂運轉手」的影片至「爆廢1公社」，影片中可見一名穿黃色背心的婦人，以蹲姿、後背靠在博愛座座椅上，疑似在上大號，表情時而放鬆、時而用力。對婦人誇張的行徑，公車司機也將車停靠路邊，先讓其他乘客下車，且對大媽怒吼「生氣了，我要生氣了喔，我要叫警察」。
對此，許多網友傻眼回覆道「人不要臉天下無敵」、「有病嗎？」、「不知恥的人越來越多」、「呃……居然在台灣！」、「這種台灣老人遠不在少數，道德感與年齡呈反比= =」、「又是一個可教化的人」。
但也有網友表示，該名婦人可能是已經生病，紛紛回應，「…天啊這是精神問題嗎，公車有得清了」、「是不是生病了或者失智呢？」、「應該是生病了，家屬有看到請帶回去吧」、「可能生病了」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言