婦直接在公車上「蹲下拉屎」 司機傻眼大罵：我要叫警察！

今（7）日在台北公車299路線，有民眾目睹一名婦人不顧一旁民眾眼光，直接脫褲蹲在地上大號，此影片曝光後，不禁引起讓網友們驚呼「乘客和司機好衰」、「突然覺得司機很無辜，還要善後」。

原PO轉貼在臉書社團「快樂運轉手」的影片至「爆廢1公社」，影片中可見一名穿黃色背心的婦人，以蹲姿、後背靠在博愛座座椅上，疑似在上大號，表情時而放鬆、時而用力。對婦人誇張的行徑，公車司機也將車停靠路邊，先讓其他乘客下車，且對大媽怒吼「生氣了，我要生氣了喔，我要叫警察」。

對此，許多網友傻眼回覆道「人不要臉天下無敵」、「有病嗎？」、「不知恥的人越來越多」、「呃……居然在台灣！」、「這種台灣老人遠不在少數，道德感與年齡呈反比= =」、「又是一個可教化的人」。

但也有網友表示，該名婦人可能是已經生病，紛紛回應，「…天啊這是精神問題嗎，公車有得清了」、「是不是生病了或者失智呢？」、「應該是生病了，家屬有看到請帶回去吧」、「可能生病了」。