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台鐵對號座被阿嬤佔據不肯走 他無奈：全車都在看怎麼趕？

聯合新聞網 / 綜合報導
普悠瑪、太魯閣號常常爆滿。 圖／聯合報系資料照片
普悠瑪、太魯閣號常常爆滿。 圖／聯合報系資料照片

搭車買對號座無非是為確保可以舒服坐到目的地，但若自己的位子被佔走該如何是好？一名網友搭自強號遇到座位被一個阿嬤坐走，又不知該怎麼請她離開。

一名網友在PTT發文表示，周日從桃園搭火車回台中工作，早在兩周前就已買好太魯閣自強號的對號座，但上車後發現有一個阿嬤坐在他的位子上，他示意這位子是他的，但阿嬤也拿出站票表示自己有買票所以要坐這位子，並說站著不舒服。

網友感到很苦惱，因為全車都在看他們，讓他不好意思把阿嬤趕走，但又不想站一小時；本來想找站務員處理，但車上擠滿了人，根本無法移動到其他車廂，等到站務員過來驗票可能都已到站了。

網友表示：「叫她起來阿，付錢付假的嗎？」、「站著不舒服不是其它乘客的責任」、「車上應該都有保留位」、「買站票就該站著，身體不舒服不能站的話，當初沒買到坐票就不該上車」、「要買台鐵對號座就是不能臉皮薄」、「我就是不想遇到這種才都改搭客運」，也有人提點：「台鐵其實有申訴服務簡訊，你送出去會通報給車長來處理」。

讓座一直是台灣社會熱議的議題，有人認為買對號座還被要求讓座是道德綁架。去年曾發生有乘客替車上站著的孕婦發聲，指責自強號對號座的年輕人都在聊天滑手機不讓位，反遭其他網友砲轟讓座已經被無限上綱。

台鐵 讓座

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