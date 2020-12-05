男友請松露大餐卻到麥當勞 她一看細節「根本是洋蔥全餐吧」

有女網友近期發文分享稱，自己與男友交往8年，前陣子男友傳訊稱要帶自己去吃松露大餐，因此特別梳妝打扮一番，未料男友卻帶自己走進麥當勞內吃飯，原本原PO相當失望，但男友卻別出心裁做出許多貼心舉動，讓她相當感動，並稱「我吃的根本是洋蔥全餐吧」。

原PO在「Dcard」發文表示，加班到一半男友突然傳訊息稱「排休時帶妳去吃松露大餐如何」，對此她相當期待，打扮了一番赴約，但男友卻將自己帶到麥當勞，原本期待的心情瞬間被澆熄，但男友卻突然拿出盤子跟刀叉，開始擺盤，並將點好的松露醬漢堡打開，將松露醬細心地用刀叉倒在雞翅塔薯條堆，原PO見狀原想趕快吃完逃離現場 ，但男友卻說「要聽完主廚介紹才能開動喔」，令原PO傻眼。

接著原PO男友說：「前菜是大薯升級佐親手開挖松露醬、配菜是辣個香嫩雞翅佐現挖松露醬、主菜是安格斯黑牛佐本來就有的松露醬」，並遞上寫有「第一次約會8周年快樂」餐巾紙給原PO，他稱「這是我們高中最常約會的地方，也是我們第一次約會的地方」，並給原PO一盒留有當年卡片和拍立得的小鐵盒。

原PO被男友另類的舉動感動，原本低落的心情也消失了，她說「我的天啊，我怎麼有這麼好玩的男友啦」、「誰會記得第一次約會紀念日啦，這是我吃過最棒的五星級松露餐了」。貼文一出後，許多網友也留言，「省錢計畫通」、「是還蠻可愛的，不要的話可以給我喔」、「這菜名有freestyle」、「是真愛，我的眼好痛」、「拜託不要放生一定要結婚，太好玩了啦」、「超有心的，果然有沒有錢不重要」。