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耶誕城買2盒章魚燒！身障者求「分一盒」她與日本老闆貼心舉動暖哭千人

聯合新聞網 / 綜合報導
網友遇到身心障礙者跟她要一盒章魚燒，她二話不說給他，結果被日本老闆看到，表示要請他。 圖／我是板橋人
網友遇到身心障礙者跟她要一盒章魚燒，她二話不說給他，結果被日本老闆看到，表示要請他。 圖／我是板橋人

一年一度的新北耶誕城已經在板橋市民廣場登場，共有80間名攤，已經吸引大批民眾前往朝聖、拍美照，有一名女網友在前往耶誕城的路上，遇到了一位日本人開的章魚燒店，買了兩盒後遇上了身心障礙路人，想要跟她拿一盒免費的章魚燒，沒想到這時老闆的貼心舉動，讓她超暖心，貼文一出也讓網友直呼「這個世界有你們真好。」

女網友在臉書社團「我是板橋人」發文，4日晚間到了新北耶誕城，到了一攤日本老闆的店面，跟他買了兩盒章魚燒，碰巧遇到了一名身心障礙者，他對原PO表示他不要錢但他肚子餓想吃，於是女網友二話不說就分了他一盒。

後來日本老闆看到了這一幕，立刻補了一盒章魚燒給女網友，還說他請那位身心障礙的路人，原PO感動的直呼「深刻感到日本人的細心體貼，謝謝老闆喔！」

此文才發短短沒多久時間，就吸引千名網友按讚，網友回應「這個世界有你們真好」、「愛心真的不分國界」、「老闆跟你的善心都好棒！謝謝你po文，我決定找天去跟日本老闆捧場…」、「只好用新台幣讓老闆知道臺灣人的熱情了。」、「這間每年都會看到！非常讚非常推。」

有人不解為什麼路人「不要錢想吃」，原PO也再次解釋因為他是智能發展遲緩兒，而且他很有禮貌，吃完還有說謝謝，原PO告訴他是日本老闆請的後，他也跑去和老闆再說了一次謝謝。

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