她不畏異樣眼光就愛坐博愛座 原因曝光讓網友大讚：邏輯正確

公車、捷運、火車等大眾交通運輸都設有博愛座，主要是給行動不方便、較年長、年幼、孕婦等人使用，當然一般人也可以坐，不過近年來不斷傳出有年輕人坐博愛座時被「正義魔人」要求讓座，也引起許多輿論。有位女網友在論壇發文，直接了當的表明自己就是故意要坐博愛座，理由一公布後也讓許多鄉民大讚「我也會這樣」。

原PO在論壇《Dcard》寫道每次搭捷運，看到車廂裡變成沙丁魚槽，而遠處的博愛座無人問津時，她就會穿過重重人牆，朝著博愛座坐下去，隨後便可以感受到周圍的人投以異樣的眼光看待，但她不以為意，也以目光反擊，認為「博愛座不是這樣用的啦」。

她解釋說當車廂內沒有更需要座位的人時，博愛座就是只是個普通的座位，這時只要自認自己是個好人，在某種程度上就「必須要去坐」，因為這樣等同於是在幫下一個有需要的人先佔好了座位，「與其大家都不坐或被不會讓座的人坐走，那還不如自己去坐，然後等有需要的人上車了我們再讓給他」。

貼文一出，有許多志同道合的網友力挺原PO，「邏輯正確」、「我也會一屁股坐耶，看到需要的人再讓座就行」、「我也覺得這樣是對的，可是變成每站都要注意有沒有需要的人有點累」、「是不是博愛座我都會讓，所以是博愛座我也照坐」、「我也會直接坐下去，不過在台北好像真的沒人會坐，高雄還好」。

不過也有人有不同的看法，「我不坐是因為如果有人需要還要移動很麻煩，再加上我一坐上就沒有閒情逸致去觀察誰需要，不如靜靜地待在一個地方顧好自己」、「我會怕有人需要坐結果我沒看到，所以我都不敢坐下去」、「妳內心戲會不會太豐富了，我都直接坐，想那麼多幹嘛」、「自從在公車上被司機廣播叫起來之後就再也不敢坐了」。