生理期坐博愛座！她遭大叔拍腿要求讓座 鄉民聲援告性騷擾

一般人到底能不能坐博愛座，這個話題常常引起爭議，甚至有人建議取消博愛座的位置。有一名女網友昨（3）日搭捷運時，因為生理期來不舒服，所以坐在博愛座上休息，沒想到卻被一名男子拍大腿要求起來讓座，讓她非常不滿，鄉民們也聲援她應該告對方性騷擾。

這名女網友在臉書「爆怨公社」寫道，昨天搭捷運時坐在博愛座上，突然有位大叔拍她的大腿並且要她起來一下，原PO滿頭問號不知道發生什麼事，等到站起來後，旁邊一位看起來年紀沒有很大的阿姨立刻坐了下來，這才讓她明白是什麼原因。

原PO拍拍這名男子並且不滿地問說「我生理期不能坐博愛座嗎？」沒想到對方頭也不回的回嗆「妳不用跟我講」，讓她聽了非常火大。原PO說自己如果沒有不舒服通常都會讓座，而且被不認識的男子隨便碰大腿讓她覺得很噁心，事後完全不講道理真的是「為老不尊」。

她無奈又不解地想問「年輕人不配坐博愛座？身體不適沒資格坐博愛座？」貼文一出引來許多人痛罵，「自以為是的魔人」、「早該廢掉博愛座了，現在博愛座都變成道德綁架用的」、「博愛座不是問題，有問題的是台灣人」、「自以為正義偽善的社會」、「我真的覺得博愛座應該廢掉，有公德心的看到該讓座都會讓座，不需要博愛座來保障那些沒公德心的」。

還有人認為隨便碰觸女生大腿真的不應該，「直接提告性騷擾」、「當下大罵性騷擾」、「陌生人之間說話有必要拍大腿？很明顯他是故意想吃豆腐」、「摸大腿請直接按捷運緊急鈴報案」、「拍大腿真的不行，噁心」、「根本就想佔便宜摸摸大腿」、「他未經您同意拍您大腿，已構成性騷擾，可以去報案」。