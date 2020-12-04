外送員拿「挖洞海綿」當杯架送餐 他拿走挨告：有夠荒謬

你遇過這種事嗎？一名網友發文求助，表示日前他用外送平台訂了4杯飲料，但由於店家沒有附贈塑膠袋及杯架，因此外送員送餐來時使用「自製杯架」，而原PO也沒聽見外送員要求歸還，豈料他就因此挨告，他也坦言自己生平第一次遇上這種事，如今也不知道該怎麼辦？貼文引來許多網友討論。

一位網友在PTT八卦板發文表示，他在2日晚上用外送平台訂購4杯飲料，但由於該店家不附塑膠袋或杯架，所以外送員送餐時將4杯飲料放在「挖了4個洞、可放飲料的黑色海綿」中，原PO也沒聽見外送員表示要歸還，索性整組拿走。

然而，隔天晚上8點，原PO卻被警察找上門，警察告訴他昨天那位外送員已經報案，「要對他提告侵占那塊海綿」。原PO將整起事件PO上網，他坦言「這是一件非常荒謬的鳥事」，他認為當時對方將東西地給他時，並沒有說要還他，不懂為何外送員不透過外送平台連絡他，而是選擇報警？

直到晚上9點多，原PO才在信箱裡找到一封夾雜在推銷信件裡的通知信，他才發現外送員確實有透過外送平台反應「杯架不見了」，但由於這封通知信被歸類在推銷信裡，「如今都被告了才看到，我到底該怎麼辦？」

外送用使用「挖了4個洞的海綿」當作飲料杯架。圖擷自 PTT八卦板

原PO相當著急，趕緊尋問網友是否該請律師或該如何自保？許多網友看完後紛紛給出建議，「大概不會起訴，先放心」、「侵害的法益很小，微罪不舉不會起訴的」、「提告是他的權力，去做筆錄老實說以為是包材且對方當下並未表示需歸還，知道被告後也無聯繫方式故無法歸還，不用請律師，偵查庭把東西帶去當庭歸還，應該不可能起訴」。

也有網友坦言，「一堆鳥事，有什麼毛病...」、「浪費司法資源」、「業者不認真看待這件事的話以後會影響大家使用他們平台的意願」、「何況遺落的東西就是便宜的包裝器材，這樣也能告人？」、「想騙你跟他和解敲你一筆而已，乖乖和解反而吃虧」。