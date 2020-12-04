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台灣的陋習有哪些？ 網友點名這3大項：砍掉重練

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣的交通違規也網友列為是一大陋習。圖／聯合報系資料照片
台灣的交通違規也網友列為是一大陋習。圖／聯合報系資料照片

不論哪個國家都有屬於自己的特色，有值得學習效法的優點，也有讓人詬病的問題，就有網友好奇想知道台灣的陋習是什麼？他上網貼文詢問網友「一說到台灣的陋習會先想到什麼？」貼文引來許多人熱烈的討論。

原PO在PTT寫道許多習俗是要經過時間演進，慢慢產生的，但當中有些會變調，到最後變成一種陋習，這也讓他不禁好奇的想知道在台灣的陋習是什麼，於是便貼文問網友們「一說到台灣的陋習，你各位會先想到什麼？」

貼文一出，鄉民們紛紛列舉出交通違規宮廟文化以及情理法等三項陋習，「違停」、「機車上人行道還按行人喇叭」、「違規還很大聲，不知羞恥檢討檢舉人跟警察」、「一堆廟會舉著『肅靜』、『迴避』，後面8＋9吵吵鬧鬧」、「燒紙錢、亂放鞭炮，一拖拉庫奇怪習俗」、「迷信、愛燒紙錢、神棍一堆」、「宮廟、情理法文化」、「情理法，雖然是機車違規，但他受傷了，你也賠一點」。

除此之外，也有人點出其他不同的陋習，「不讓行人」、「酸民很多」、「插隊」、「喜宴跟人討紅包」、「聘金跟紅包」、「倚老賣老」、「靠關係、差不多就好」、「頂樓加蓋」、「陋習太多了，建議砍掉重練」。

PTT 交通違規 宮廟文化

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