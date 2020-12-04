台北市什麼最讚？ 這兩點讓網友超有感：勝過其他縣市

台北市是台灣的經濟、政治重心，相較於其他都市，資源較為豐富，就有網友好奇的想問住在北市的市民，台北有哪一點、有什麼事物是讓自己覺得最爽、最棒的？貼文一出引來許多網友熱烈的討論，最後歸納出兩項是多數人所認同的。

台北市有許多企業廠商都會在這裡駐地投資，與其他都市相比，資源相對來得多，建設也蓬勃發展，因此吸引許多外地人移居生活或就業。一名網友在PTT好奇的發文想問「台北市什麼讓你覺得最爽、最讚、最棒的？如果你是個真市民應該答得出來，請做答」。

許多人紛紛表達自己認為最有感的事物，「市容」、「半夜不愁沒東西吃吧，清粥火鍋都有」、「小吃不行，倒是異地美食真的讚」、「拆了忠孝橋引道、蓋公宅」、「有很多展，動漫展、電玩展、模型展、藝術展」、「娛樂活動多」、「公立圖書館，世上最棒的東西之一」。

而當中最多人提到的就是人行道和大眾運輸系統，「人行道啊，唯一可以讓人走路的縣市」、「緩逐漸增加拓寬的人行道與騎樓」、「人行道滿有感的，以前單行道巷弄違停很多又有卡車逆向，現在比較少了」、「巷子裡的綠色人行道，很有感」、「人行道+1，在南部人行道是給車停的」。

另外交通運輸也是有口皆碑，「公共運輸系統」、「有捷運超讚的」、「最優質的大眾運輸」、「大眾運輸真的方便」、「公共運輸月票」、「認真回，公車捷運，沒騎車也活得好好的」、「大眾運輸工具普及性及便利性」、「公車，海放外縣市好幾條街」。