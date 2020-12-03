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長輩想幫點光明燈 她見價目表瞬間驚呆：點不起！
2020年即將進入尾聲，不少民眾會提早到宮廟參拜、點燈，祈求新的一年平安順利。不過近日一名女網友發文分享，家中長輩想要幫她點燈，沒想到卻被點燈價目表嚇傻，讓她忍不住直呼「嚇到一個不敢點也點不起」。
該名女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，長輩想要替她在宮廟裡安燈，她尊重個人的信仰和文化，所以在能力範圍內可以配合，不料原PO看到價目表瞬間驚呆。
只見原PO貼出的點燈價目表，從最便宜的「護法燈」2600元，到最貴的「聖極龍王燈」要價9萬6000元，讓她驚呼「到底是點身體健康？還是點貧富差距？嚇到一個不敢點也點不起」。
文章曝光後掀起熱議，網友紛紛留言「這收費太誇張了吧」、「看這個價格我只能回家點捕蚊燈了」、「九萬六拿去買台積電零股不香嗎」、「捐錢做公益比較實在」、「心誠則靈！不是價格越高就比較靈」、「看到這個價錢，都不想點了，感覺已經變成斂財了」。
「光明燈」又名「平安燈」，亦稱「長明燈」或「無盡燈」，寓意點亮個人本命元辰，以燈火不熄象徵破除黑暗、照亮前程、福壽增長等，而近來隨著社會變遷，點燈類別越來越多元。
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