怕痛勿看！公車驚見頭上插針趴趴走 「針灸作一半忘記了？」

打針經驗人人都有，如果是身上插滿針還到處趴趴走，那真的會嚇人一跳！一名網友就在《新路上觀察學院》貼出自己遇到的奇特景象。

他在坐公車時，發現前面的乘客頭上竟然插了好幾根針，就像知名動漫《獵人》裡的角色伊爾謎，奇異畫面引起網友熱烈討論，甚至有人擔心「突然剎車撞到怎麼辦」。

在網友貼出的圖中，乘客只有露出半顆頭，不規則的插著9根細長的金屬針。網友猜測，可能是在中醫診所作針灸作到一半，出來放風走走，準備等等再回去拆掉的患者。

網友們都覺得十分有趣「根本移動式避雷針」、「針線包忘了帶出門」、「時間管理大師」、「如果起身時不小心往前倒了一下就...」。有人認真分享經驗「真的有可能是忘了拔，親戚就曾經屁股插針坐下去，看到滿屁股血才知道原來醫生忘記了」。

但也有專業網友表示「確實可以走動，療程需要一段時間，這時候患者們會跑去做日常生活該做的採購逛街散步，只是會嚇到路邊民眾而已」。