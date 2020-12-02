剝皮紅銅線放門口遭搬走 阿伯失風惱怒：以為沒人要

許多人會將可回收的資源及家中不需要的物品，堆放在家門附近或路口，以供需要的人再利用，但有網友分享，自家門口堆放的「紅銅線」遭回收阿伯搬走，遭到制止後阿伯更惱羞強辯，行為舉止令原PO感到氣憤不已。

一名網友在《爆怨公社》上發文分享，家裡經營的是環保公司，平常作業期間養成一個習慣，只要看到銅線（電線）不論長短都會蒐集起來，再割掉外皮（有皮、無皮價差高）以賺取額外的零用錢，22袋紅銅線估計約10萬。

原PO一如往常的蒐集銅線再將其整理成袋裝放置家門口庭院，不料卻遇到一名拾荒阿伯將一袋袋的銅線搬上承載回收物的三輪車，原PO不動聲色的靜待阿伯的下一步，確認對方確實打算將22袋紅銅線全部帶走後，便開門向阿伯表示，「限時30分鐘讓你物歸原位，不然就報警讓你吃上偷竊的罪名及連帶賠償」。

然而阿伯惱羞成怒回覆：「誰知道這個東西你們還要，放在那邊我以為你們不要了啊」。原PO向他反駁道，「剝皮後的紅銅一斤140塊，最好有人那麼閒把那麼多銅線剝皮後再丟掉！」最後阿伯只能摸摸鼻子將搬走的東西搬回來。

過程曝光後有網友留言表示，「太誇張了，侵入民宅耶。吳大，可以帶我去開開眼界嗎？」、「價值10萬欸！差點就被幹走了」、「不應該放過這種職業偷的」、「決定出門撿電線了」、「之前住透天遇過洗好在晾乾的電風扇給我搬走，同樣說：『放在門口以為不要的』，我嗆他：『哪個白癡要丟掉還會先洗乾淨』」、「有價金屬放在外面真的很容易不見」。