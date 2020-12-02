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遵循有機栽種收成卻不及農藥戶一半 他心寒：值得嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO栽種有機秋葵，但現實層面卻令他十分困惑，示意圖。圖／Ingimage
原PO栽種有機秋葵，但現實層面卻令他十分困惑，示意圖。圖／Ingimage

現今人們提倡健康飲食，有機蔬果人氣上漲，但培育過程為確保零物染，使得小農們勞心勞力。有小農抱怨，一輩子務農且遵循父親教導的「有機栽種」準則，然而收成量卻完全不如隔壁農藥戶的一半，令他心中備感矛盾，不禁直呼：這樣值得嗎？

一名網友於《爆怨公社》上發文表示，自己在務農家庭中成長，父親一再告誡他，「自己栽種的五穀雜糧，必須自己敢吃才能賣給別人，這樣是尊重食物，也尊重他人」。父親的這番話卻令原PO心中感到十分矛盾，原來前陣子栽種的三分田地，約莫1萬20000棵秋葵，因為蟲害作亂，原PO又因爸爸的告誡並無增加農藥劑量，導致收成時蟲害影響過大，採收量銳減，甚至不及隔壁農藥戶的一半。

面對這樣的情況，原PO心中困惑的是，固定噴灑高劑量的農戶持續進賺收入，而他卻因蟲害收成量不足，需要重新栽種。原本可以採收6至8個月的秋葵只剩下短短3個月，相較之下付出的代價、成本實在入不敷出，也讓原PO難過表示，「我的心態到底對不對？」

原PO栽種有機零汙染農產，卻因現實層面而感到相當矛盾。 圖／翻攝自爆料公社
原PO栽種有機零汙染農產，卻因現實層面而感到相當矛盾。 圖／翻攝自爆料公社

有網友留言表示，「可以用個粉絲頁慢慢經營無毒蔬菜啊！現在真的是宅經濟」、「好像有用環保酵素取代農藥會種得更好更健康！可查查看」、「個人是覺得殘留量不超過法定標準就可以了」、「如果沒辦法避免不噴藥，至少要對得起自己的良心」、「您父親絕對不會害您，堅持做對的事情！」

但也有網友勸原PO放棄，「但現實面就是賠掉一整塊秋葵」、「別再堅持了，我就是這樣才存沒錢還負債，從二年前我改變做法，債也還清了也買了新轎車，外銷都能噴藥了，內銷還堅持什麼」。

爆怨公社 酵素

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