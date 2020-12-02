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4機車整齊停放「斜線車格」 網一看氣炸：有沒有常識？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女車主發現有4輛機車整齊停放在「斜線車位」內，仔細看才發現那是身心障礙專用車位旁的緩衝區，是為了與一般車位區隔，也方便身心障礙者使用輪椅或其他工具所設置的。圖擷自爆怨公社。
一名女車主發現有4輛機車整齊停放在「斜線車位」內，仔細看才發現那是身心障礙專用車位旁的緩衝區，是為了與一般車位區隔，也方便身心障礙者使用輪椅或其他工具所設置的。圖擷自爆怨公社。

通勤族除了怕塞車之外，也最怕「找不到停車位」。最近就有一位女車主分享她準備開車離開時，竟遇到4輛機車停在「斜線車格」內，仔細一看才發現原來那是特別劃設給「身心障礙者專用車位」的緩衝區，沒想到卻被當作停車格，讓不少人看了氣炸大罵「有沒有常識？」

日前有一名女車主在臉書「爆怨公社PO文分享，表示前陣子開車出門時，本來把車子規矩的停在停車格內，但之後要離開時卻看見驚人的一幕，實在令她哭笑不得。

她PO出一張照片，原來她的車位旁是「身心障礙者專用停車位」，為了與一般停車格做區分，特意用「斜線」將兩種車位區隔開來，但沒想到卻有4輛機車依照斜線方向整齊停放，讓她看了不禁笑了出來，直呼「是我不懂還是他們不懂？這樣停車對嗎？還停得這麼整齊」。

許多網友看到這種奇葩式停車法也忍不住大笑，紛紛留言「駕照大概是買便當換來的」、「一個人停很奇怪，但四個人停沒毛病啊...哈哈」、「好有才的一群人！這駕照怎考的？」，但也有網友認為這種做法很不恰當，氣得破口大罵「殘障車位之所以旁邊要劃寬，是為了方便他們（身心障礙者）上下車，有輪椅、工具考量，這些人貪圖自己方便這樣停，是沒知識還是沒有常識？駕照白考！」

爆怨公社 通勤族 車主 駕照

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