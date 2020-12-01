男贈麵包被遭棄水溝 街友「吃的不要 只要錢」

新竹市一名男子不時贈送食物給露宿者，但近日發現在火車站附近一名街友將他所贈的麵包悉數丟至旁邊水溝，甚至開口表明「只要錢不要食物」；男事主其後在Facebook上發文提醒熱心人士「以後看到此人別幫他吧」，引起網民熱議。

男事主於周日（29日）在Facebook群組「新竹爆料公社」發文稱，無父無母的他一直靠自己努力打拚生活至今，對於流浪在外、無家可歸的街友，即使對方選擇放棄人生，他仍是願意提供幫助，經常會贈送食物讓街友們溫飽。

當日男事主在火車站附近看到一名街友躺在地上，於是送上麵包，豈料對方其後竟把麵包全丟到旁邊水溝，「我沒看過這麼不懂感恩的人，不要也說一聲，把人的愛心全部的食物往街道扔，吃的不要只要錢，唉，自己都不努力生活了還選。也有人會說他們一定有苦衷才會再外面流浪，他都放棄他自己了還不懂感恩，以後看到此人別幫他吧。我發此文只是不想有人的愛心被糟蹋，那些食物也是善良的人努力工作賺錢的。」

不少網民表示很體諒男事主一片苦心，「把人家的愛心當垃圾亂丟，不用去包容不懂感恩的人」、「可憐之人必有可恨之處」、「有些真的只愛錢，以前有一次我們給餅乾，竟然回說有沒有錢，超傻眼」；但也有人認為「愛心包容他吧，也許他的心生病了」、「『我給你的好，你不要，你就是不知足』有時候這樣的動機是否建立在自我滿足，覺得應該被感謝呢？希望你想一想」、「可能站的角度不同，猜他們可能也怕被毒死吧」。

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文章授權轉載自《香港01》