遇到活春宮！女子敲門問「有人嗎」 他不敢出聲受困廁所1小時

一名網友日前去公廁上大號，怎料竟遇到民眾上演活春宮，後來甚至聽到女方的呻吟聲，由於怕被當成變態，全程他都不敢出聲，結果在廁所內待了1個多小時，讓他無奈苦笑「為什麼像是我犯錯一樣」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，半夜2點多在公園的無障礙廁所上大號，結果遇到有人打野戰，期間隱約聽到呻吟聲，沒多久一名女子跑來敲門問「有人嗎」，讓他嚇得不敢出聲，恐怖的是，對方也沒有要走的意思，前後總共敲了3次門，每次他都沒有回應，原PO透露「大半夜的不曉得會發生什麼事，怕對方誤會偷拍，導致自己無辜挨揍」。

因此他只好在廁所內待1個多小時，凌晨有老人家到公園運動，這才鼓起勇氣走出來，幸好對方已經回去，「我只不過是路過來上大號，你們辦事完褲子穿好還不走，硬是要來敲3次門，害我上了有史以來最久的廁所」。

貼文一出，網友留言回應，「裝淒厲的鬼聲嚇死他們 」、「沒錢也不要來公廁好嘛！」、「辛苦了」、「傻眼，是我會嚇死」、「大力解放，放個屁嚇嚇她」、「哈哈，感覺你比做壞事的人還緊張」。