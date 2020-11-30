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台人曝確診喪失嗅覺體驗 吃光討厭的食物、吃冰淇淋味如嚼蠟

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎肆虐全球，確診人數不斷攀高。示意圖，圖為英國一名購物顧客。法新社
新冠肺炎肆虐全球，確診人數不斷攀高。示意圖，圖為英國一名購物顧客。法新社

新冠肺炎肆虐，近日我國境外移入確診案例暴增，民眾警覺性再度提高，指揮中心也將推動秋冬專案，要求民眾出入指定地點須佩戴口罩。有網友分享自己確診後喪失嗅覺的經驗，她試吃過去討厭的食物，都吃不出討厭的味道，反而可以輕鬆入口吃光，先生還對她開玩笑說，「那你不用怕有人在妳面前上廁所了」。

有網友在PTT發文分享確診後的感受，她表示，為了工作自己與先生長住海外，他們所在的國家是重災國之一，第一波疫情擴散時，每天早上起床就是先聞自己的腋下，確定嗅覺還在才能安心。

近日她先生確診，因為她沒有任何症狀，原以為逃過一劫，想不到隔離期間，發現自己喪失嗅覺，試聞了綠油精，只有涼涼的感覺，沒有任何味道，才確定自己也確診了。

她向先生說明確診狀況，先生還調侃她「太好了，那妳就不用怕有人在妳前面上廁所了」。她表示，喪失嗅覺是很奇特的經驗，她好奇試吃自己討厭的食物，如甜椒、番茄、醃漬橄欖，只剩下鹹味，而芝麻葉有一點苦味，蕎麥甚至讓她覺得口感不錯。

她表示，這些食物在歐洲很常見，過去吃飯遇到這些配料，她總要挑掉才能食用，但現在可以輕鬆入口，她說，「我一直以為厭惡芝麻葉是因為它苦，沒辦法吃醃漬橄欖是因為它鹹，結果不是，是因為他們的特殊氣味」。

她表示，「在吃蕎麥同時，感覺嗅覺好像有恢復了一點點。我只想到要吃快一點，免得恢復以後我就無法入口了，我沒有發燒、咳嗽或喉嚨痛等其他症狀，至於味覺實際上並沒有消失，只剩下酸甜苦辣鹹，吃冰淇淋味如嚼蠟，只有甜味，喝薑茶感受得到甜味跟辣度，沒有薑味」。

經過這次經驗，該網友提出五大點好奇的問題，包括味覺除了酸甜苦辣鹹以外，事實上還有哪些？人吃下過量的食物，往往不是因為肚子餓，而只是嘴饞，像這樣吃甜點零食變得無味，是不是有助減肥？

以及嗅覺不像視力和聽力會嚴重影響生活，因此健康檢查沒有在測試嗅覺的，但是不是有可能每個人的嗅覺能力本來就不一樣？「我之前不解為什麼有人可以吃下上述那些有著令人厭惡味道的食物卻無感，是否正是因為每個人的嗅覺感受不同？」還有喪失嗅覺還聞得到異性的費洛蒙嗎？費洛蒙到底有沒有味道？等等問題。

其他網友則留言為她打氣，希望他們能早日康復，有人說「聞腋下笑了」、「蛤..好痛苦的感覺...祝早日恢復...費洛蒙應該有味道吧？」、「說的輕描淡寫，如果重症呢？」、「好寶貴的體驗」、「我天生嗅覺就不太好，很多人聞的到的臭味我常常聞不到」。

新冠肺炎 發燒 PTT

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