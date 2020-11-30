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半夜拉肚子AirPods掉進馬桶 網友壞心建議：上網賣掉
蘋果推出的AirPods藍芽無線耳機很受歡迎，但外型小巧的AirPods很容易弄掉或遺失，有人去上廁所時不慎將耳機掉進馬桶裡，撈起來後很猶豫還要不要繼續用。
一名網友在PTT發文敘述悲慘的經驗，他晚上和家人去吃麻辣鍋，半夜三點肚子痛跑去拉肚子，去廁所時忘記睡前還戴著AirPods，脫衣服時不慎讓兩耳的耳機都掉進馬桶裡。
他只好硬著頭皮伸手把耳機從馬桶裡撈出來，耳機上都沾滿了排泄物，他用洗手乳把耳機洗淨後晾乾，並問網友這還有救嗎？
網友表示：「你還有戴回去的勇氣嗎？心理會有陰影」、「睡覺別戴耳機吧，很不健康的習慣」、「我也有同樣經驗，只差在是掉進高鐵馬桶裡」、「還好有感覺掉了，不然就沖下去了」、「AppleCare+拿去換新」。也有不少人開玩笑地建議他拿上網賣掉，網友說這樣以後會害他以後不敢買二手的耳機了。
蘋果官方並沒有為AirPods標示該產品有防水等級，網上流傳AirPods泡水後的處理流程，先將AirPods用面紙或布擦乾，用冷風吹風機烘乾，放在通風良好的地方12小時，若是以上方法無效，只能拿回蘋果官方店家維修。
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