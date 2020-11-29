收到檢舉罰單！女子怒嗆「警察甲賽」 網一看砲轟：沒救了

今年12月1日交通法規新制將正式上路，民眾應注意遵守才能避免收到罰單。近日一名女子不滿收到違規罰單，氣得貼出檢舉照片並怒嗆「警察甲賽（吃屎）」，然而網友看完卻傻眼直呼「沒救了，警察怎麼不罰重一點」。

原PO在臉書社團「爆料公社」貼出一張罰單，只見她在今年（2020）9月16日於台南永康區大灣路前遭民眾檢舉「併排臨時停車」，依照法規處以新台幣600元罰鍰，原PO心生不滿氣得發文討公道「這到底算不算併排？還是警察單位是甲賽（吃屎）的」。

照片在網上曝光，眾人一面倒怒轟原PO，「建議去申訴！因為這樣停不只罰600才對」、「換做我收到這張罰單，我會感恩沒有被開2400！」、「妳是不是覺得警察開太少想要申訴？」、「在車道上停車？罰600算很輕，如果因此造成車禍，可就不只600了！」、「法條不會查就算了，600嫌太少一定要開2400才爽嗎？」、「傻眼，這下討拍不成了」。

事實上，根據《道路交通管理處罰條例》第55條規定，「駕駛在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道臨時停車，處新臺幣300元以上600元以下罰鍰」，此外只要駕駛離開、車子熄火和停留超過3分鐘，就會吃上2400元罰單。