師傅修門「6顆螺絲收800」 他PO文討拍喊「合理嗎」反挨批

花800元買「技術」你願意嗎？一名網友因家中浴室的拉門壞了，於是請維修師傅到府檢查、修理，但他卻抱怨「只是螺絲鬆了6顆，拉門脫軌2個，就要收費800元，合理嗎？」豈料貼文卻引起網友砲轟，「人家花錢學專業，憑什麼免費幫你？」

原PO在臉書爆料公社發文，表示家中的浴室拉門突然壞了，於是他請師傅到家裡檢查維修，但經過檢查卻只是「6顆螺絲鬆了、2個拉門脫軌」，而師傅簡單裝修後報價「800元」，讓他質疑是不是太貴了，便想問問大家「這樣合理嗎？」

原PO也將師傅修理後的維修處拍照上傳，質疑明明只有修這簡單幾處，只是鎖緊螺絲、修理拉門，不懂為何要收800元？沒想到許多網友看後卻反而大罵本想要討拍的原PO。

網友們不禁開罵，「不冤！誰叫你沒本事處理」、「專業就是：誰叫你不會！」、「『技術』也是人家花時間去學來的，憑什麼人家花時間學來的專業，要免費幫你呢？」、「你搞不定才叫技師來幫你處理的不是嗎？到府服務的費用才800很合理！」