快訊

海軍中士深潛訓練突傳意外昏迷 加護病房裝葉克膜急救中

等不到1個多月後退休 高市分局警勤務中心主任心肌梗塞猝死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

師傅修門「6顆螺絲收800」 他PO文討拍喊「合理嗎」反挨批

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文討拍，質疑「6顆螺絲收800元」簡直不合理，沒想到卻被網友反罵「人家花時間學技術，憑什麼免費幫你修？」圖擷自爆料公社。
一名網友PO文討拍，質疑「6顆螺絲收800元」簡直不合理，沒想到卻被網友反罵「人家花時間學技術，憑什麼免費幫你修？」圖擷自爆料公社。

花800元買「技術」你願意嗎？一名網友因家中浴室的拉門壞了，於是請維修師傅到府檢查、修理，但他卻抱怨「只是螺絲鬆了6顆，拉門脫軌2個，就要收費800元，合理嗎？」豈料貼文卻引起網友砲轟，「人家花錢學專業，憑什麼免費幫你？」

原PO在臉書爆料公社發文，表示家中的浴室拉門突然壞了，於是他請師傅到家裡檢查維修，但經過檢查卻只是「6顆螺絲鬆了、2個拉門脫軌」，而師傅簡單裝修後報價「800元」，讓他質疑是不是太貴了，便想問問大家「這樣合理嗎？」

原PO也將師傅修理後的維修處拍照上傳，質疑明明只有修這簡單幾處，只是鎖緊螺絲、修理拉門，不懂為何要收800元？沒想到許多網友看後卻反而大罵本想要討拍的原PO。

網友們不禁開罵，「不冤！誰叫你沒本事處理」、「專業就是：誰叫你不會！」、「『技術』也是人家花時間去學來的，憑什麼人家花時間學來的專業，要免費幫你呢？」、「你搞不定才叫技師來幫你處理的不是嗎？到府服務的費用才800很合理！」

爆料公社 奧客

延伸閱讀

他怨紅燈「滑一下手機」要開罰不合理 網轟：三寶還不自覺

問年資8年天天加班領51K合理嗎？ 網友一看明細：公司很懂勞基法

管理費以房子坪數收取不合理？ 網狠嗆：誰叫你買50坪

他送修手機...維修員一開驚見「鈔票和3千元」 人妻聞真相秒怒

相關新聞

高乘載管制「障眼法」用衣服口罩做假人竟通過？網直呼太瞎！

交通部會在連假或特定時段實施高乘載管制，一輛小型車需坐滿3名以上乘客才能通行，以減緩國道尖峰時刻的壅塞情形。日前一名男子表示為了通過高乘載管制，在後座用外套、褲子、帽子、口罩製作出一個假人，這樣的偽裝最後竟成功通過，掀起熱議。

師傅修門「6顆螺絲收800」 他PO文討拍喊「合理嗎」反挨批

花800元買「技術」你願意嗎？一名網友因家中浴室的拉門壞了，於是請維修師傅到府檢查、修理，但他卻抱怨「只是螺絲鬆了6顆，拉門脫軌2個，就要收費800元，合理嗎？」豈料貼文卻引起網友砲轟，「人家花錢學專業，憑什麼免費幫你？」

影／台16線貨車只顧超車硬切釀禍 重機騎士摔慘險遭輾過

超車險害命！台16線水里往集集方向，昨（26日）晚發生一起貨車疑似只顧自己想超車，直接硬切而擦撞行駛於外側車道的一輛重機，導致重機騎士當場慘摔倒地，幸好騎士反應迅速，摔車後立即退向路旁才避開後方駛來的大型遊覽車。

不捨「無緣狗孫」被分手前女友帶走！ 媽歪樓問「該讓兒子搬走嗎？」

台灣有許多愛狗人，把狗狗當小孩，對牠們「惜命命」，一但分開就會難分難捨。有位女網友就面臨了這種狀況，她在臉書社團爆怨2公社發文，說兒子女友幾年前帶著一隻可愛的比熊犬住進家裡，長期下來，準婆婆和狗狗感情很好。如今小情侶要分手，眼看女友要帶比熊搬回娘家，原PO非常傷心，很希望能把「無緣的狗孫」留下來。

撞破別人機車擋風鏡直接換新 網友留言大讚：台灣最美風景

台灣道路大多狹長窄小，馬路兩旁更是停靠許多機車、汽車等，因此也常常發生在牽動或移放車輛時不慎碰撞造成對方車輛破損等問題，不論是哪一方都會受到影響。有網友就分享近日愛車擋風鏡遭人撞破，但結局卻令網友大讚。

機車置物格驚見「迷路未開飲料」你喝不喝？ 留言風向一片倒

手搖飲店家遍布全台，常看見街道上人手一杯，但卻常有「忘記拿、誤放結果沒拿」，導致整杯飲料留在離去的位置，而這些「滯留物」下場也不盡相同。有網友分享，主要以騎車通勤上下班為主，不料下班後卻在機車置物格驚見一杯未開封的飲品，因好奇各位網友會如何反應而發文分享。

雙11訂小物品超商取貨卻抱回大箱子 網回：這是日常！

雙11優惠吸引大量消費者買單，而包裹內容、取貨分類更是包羅萬象，整理起來真是勞心勞力又費神，儘管已過去兩週，仍然有許多包裹仍未送到。一名網友分享日前雙11購入的商品於超商取貨時發生的「美麗誤會」，讓原PO不禁直呼「對不起，我不知道為什麼這麼大」，引起網友熱烈回應。

拿動滋券買鞋被告知已用過 她一查紀錄氣炸

因為新冠肺炎疫情影響，讓許多人減少外出旅遊消費的機會，也造成經濟上的衰退，政府為了振興經濟，紛紛推出三倍券、動滋券、客庄旅遊券等等，民眾也相當踴躍申請領取。不過一名女網友昨（25）日到一家大賣場要幫孩子買鞋，拿出動滋券掃描後卻被告知已經使用過了，讓她不敢相信，沒想到查詢後才發現是店家刷走的，但網友推測誤刷的可能性比較大。

夜市為何愈漸冷清？ 網批評這「兩大因素」成關鍵

夜市是台灣美食文化一道美麗的風景線，但這樣興盛的夜市文化卻逐漸衰敗，不少夜市收益不如以往，熱鬧景象不復存在，甚至有許多老字號攤販停止營業，畫下句點。

鄰居車禍同事竟開始「吃素」 結局公開令人傻眼：白感動了

近年來健康飲食觀念越來越多人提倡，有的人也因宗教信仰或為家人、朋友祈福而開始吃素。一名網友分享，聽聞同事因鄰居出車禍而短暫改吃素食，心中不免默默點讚對方，但事實真相卻讓原PO大傻眼。

苦等網美拍照5分鐘！情侶入鏡數秒遭公審：沒看到老娘在拍照？

出門遊玩若看到前方有人在拍照，你會靜待對方拍完，還是直接走過去呢？一對情侶日前到遊樂園玩，巧遇網美拍照，他們原本打算等待對方拍完再行動，沒想到對方久久未結束，只好入鏡短短幾秒，結果竟被對方發文公審，並寫下「沒看到老娘在拍照？」，令當事人氣炸發文抱怨。

對發票8位數全中！下秒「千萬變銘謝惠顧」網幫哭：真正的捶心肝

109年9-10月期統一發票獎昨天(25)開獎，千萬百萬富翁就此誕生，大家也很渴望自己就是那個中獎人，但有時候現實就是這麼會捉弄人，有網友PO出了她的發票，前兩位數字只要調換過來，就能帶走千萬大獎，網友也笑「這才是真的捶心肝。」

熱門新聞

對發票8位數全中！下秒「千萬變銘謝惠顧」網幫哭：真正的捶心肝

夜市為何愈漸冷清？ 網批評這「兩大因素」成關鍵

違規駕駛被「政府追焦照」拍太帥 網驚：貨車界彭于晏

為何百貨公司一樓找不到廁所？ 業者曝設計真相

噁！飲料店員工「用珍珠漱口」 PO網爽喊「離職了」遭懲處

喝養樂多「戳洞」還是「撕開」？業者道破玄機：這樣喝才正確

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。